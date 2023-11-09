新冠大流行期间澳大利亚人的预期寿命30年来首次下降

在新冠大流行期间，澳大利亚人的预期寿命出现了30年来的首次下降。





澳大利亚统计局周三公布的数据显示，这一数字下降幅度很小，为0.1岁。





但2020年至2022年的数据显示，这仍是自20世纪90年代初以来的首次下降。





如今出生的澳大利亚女性预期寿命为 85.3 岁，男性预期寿命为 81.2 岁。



Source: SBS 统计局人口统计学主管Beidar Cho表示，考虑到澳大利亚人的预期寿命与其他国家相比排名较高，对预期寿命的整体略有下降并不需要恐慌。





她在一份声明中说：“尽管澳大利亚人的预期寿命略有下降，但仍高于疫情爆发前的水平，而且仍是世界上预期寿命最高的国家之一。”





“我们预计，如今澳大利亚的大多数新生儿将活到22世纪，”她补充说。





据联合国估计，在预期寿命方面，澳大利亚位列全球第三，仅次于摩纳哥和日本。



Source: SBS 统计局指出，鉴于新冠造成的大量死亡，这一总体下降相对可以理解。在2022年记录的死亡中，半数以上为80岁以上的人士。





Beidar Cho说：“这是首次将新冠大流行期间三年所有的死亡人数纳入预期寿命的计算当中。”





“新冠大流行的头两年是有记录以来所有原因死亡率最低的两年；但到2022年，死亡人数增加了两万人，其中近一万人死于新冠。”



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从各个地区来看，悉尼的Baulkham Hills和Hawkesbury的男性预期寿命最高，为85.7岁；而北悉尼和霍恩斯比（Hornsby）的女性预期寿命最高，为88.2岁。





在各州和领地中，北领地居民的预期寿命最低，男性为76.2岁，女性为80.7岁。





澳大利亚首都领地居民的预期寿命最高，男性为82.2岁，女性为86岁。





在全球范围内，摩纳哥公民的总体预期寿命为85.95岁，其次是日本（84.78岁）和澳大利亚（84.53岁）。





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