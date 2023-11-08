睡个好觉有多难？社交媒体网红和应用程序能否改变我们的睡眠方式？

失眠不仅仅是影响个体健康和幸福的问题；也是一个影响公共安全的公共卫生问题，因为较差的睡眠与较低的教育程度和收入有关；而且，它还日益成为一个商业问题。





由于诊断和治疗的增加以及睡眠辅助工具（包括睡眠应用程序）的增加，到2030年，全球与助眠相关的市场预计将达到63亿美元。





有许多数字设备和应用程序都称可以帮助人们睡得更好。人们可以购买智能手表、智能戒指或腕带等可穿戴设备，对睡眠进行数字化监测；也可以下载记录睡眠时间的应用程序，并在其中记录自己的疲劳程度和注意力水平。





有些设备通过产生白噪音、棕色噪音或其他平静的声音来促进人们的睡眠。人们还可以购买智能枕头、床垫以及一系列智能灯具和灯泡，帮助跟踪和改善睡眠。



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这些技术将睡眠“数字化”，成为“量化自我”的一部分。它们将睡眠习惯和身体反应转化为可以查看的数据。因此，这些设备被宣传为可以提供科学见解，帮助人们了解如何控制因睡眠不足而对生活造成的干扰。





人们也可以听睡眠故事——睡前故事、音乐或引导式冥想，以帮助入眠。还有各个社交媒体平台上的睡眠博客、播客和内容等等。





有社交媒体内容的地方，就有社交媒体网红分享他们对睡眠的看法以及如何获得更多睡眠。这些网红已经拥有了大量粉丝，并从中获利，其中包括那些直播自己睡觉或邀请观众尝试唤醒他们的人——这是要付费的。



分享和联系将会有所帮助

加入失眠者的在线社区可能会有好处，无论是在一些在线论坛，还是在有关专门设计睡眠改善计划的论坛。





分享和联系可以缓解我们已知会影响睡眠的孤独感。当没有其他人在身边时，科技可以促进这种联系。



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我们知道，社交媒体社区为更普遍的健康问题提供了人们急需的支持。它们让人们与其他理解的人分享个人经历，交换有关医生的有效建议和疗法。





因此，在线分享、支持和归属感可以缓解可能会妨碍人们获得良好睡眠的压力和不快。



睡眠数字化的背后

但睡眠数字化也存在一些问题。对睡眠的关注可能会造成一个恶性循环，在这个循环中，担心睡眠不足本身就会使睡眠恶化。





使用睡眠跟踪应用程序和可穿戴设备会促使人们过度专注于这些技术收集的数据。





数字设备生成的数据不一定准确或有用，特别是一些群体来说。一些年轻人表示，他们在使用睡眠应用程序后感觉更糟。





此外，还有数据隐私问题。一些数字设备开发商没有充分保护智能睡眠设备或应用程序所生成的个人信息。





并且，睡前使用数字设备本身就与睡眠问题有关。



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是否忽略了更重要的问题？

一些批评者认为，这种对睡眠的高度关注忽视了一个事实，即对某些人来说，无论他们多么努力，无论他们买了多么昂贵的设备，都不可能睡得好。





居住在简陋住房或嘈杂环境中的人们在寻求良好睡眠的条件上几乎没有选择的余地。





人们的收入和教育水平等因素会影响他们的睡眠，就像影响其他的健康问题一样；而多种社会经济因素（如性别、种族和经济困难）可能会共同作用，使睡眠质量有可能更差。





因此，睡眠质量既是一个生物学问题，也是一个社会经济问题。然而，向人们提供的关于如何改善睡眠的建议大多侧重于个人作出改变。它假定每个人都能购买最新的技术，或者能够去改变他们的环境或生活方式，以获得更好的“睡眠健康”。





在“睡眠健康不平等”得到改善之前，数字设备或应用程序不太可能解决人口层面的睡眠问题。晚上睡个好觉不应该是特权阶层的特权。





本文作者：





黛博拉·鲁普顿（Deborah Lupton）



新南威尔士大学（UNSW Sydney健康社会研究中心和社会政策研究中心以及ARC自动决策和社会卓越中心SHARP教授





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