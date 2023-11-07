Optus服务出现大规模故障 全澳数百万用户受影响

Optus服务在全国范围内出现故障，数百万用户和企业的移动电话和互联网服务中断。





Optus表示，工程师正在对网络故障进行调查。该故障导致移动电话用户无法拨打或接听电话，也无法使用移动互联网。





墨尔本的火车服务也受到影响，由于整个火车网络通信中断，从凌晨4：30左右开始，墨尔本所有大都会区域的火车服务都出现暂停。火车现已恢复运行，但预计将出现进一步延误。





Optus在一份声明中表示：“Optus意识到一个问题可能会影响我们的部分移动和互联网用户。”





“我们目前正在努力查明原因，并对造成的不便深表歉意。如果遇到紧急情况，用户仍然可以拨打000。”



据澳大利亚广播公司报道，包括维州在线急诊科（Virtual Emergency Department）在内的墨尔本的所有大型医院也受到此次故障影响。





联邦通信部长米歇尔·罗兰（Michelle Rowland）向澳大利亚广播公司电台表示，政府正在要求Optus提供更多有关此次故障的信息。





她表示：“我们敦促Optus利用其他机制，包括广播、电台和电视来发布这些信息。”





Optus是澳大利亚第二大电信运营商，拥有超过1000万客户。





此次故障还影响了使用Optus移动网络的其他运营商，包括Amaysim、Coles Mobile、Aussie Broadband、CatchConnect和Dodo等。





联邦政府正在调查此次故障是否是由黑客攻击造成的。罗兰表示，政府还没有关于此次故障是否是因为网络攻击的相关信息。





2022年9月，Optus经历了史无前例的大规模数据泄露事件。





根据2月颁布的一项新法律，包括电信运营商在内的被视为运营国家关键基础设施的组织需要更加重视网络安全，管理人员需要对未能妥善保护资产安全的行为承担责任。





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