人口普查发现澳大利亚越来越不适合居住

据研究，对于原住民和其他一些社区群体来说，澳大利亚越来越不适合居住了。





数据研究机构Place Score最新发布的一份 “地方状况”（State of Place）报告显示，对于许多澳大利亚人来说，澳大利亚的宜居性总体上有所下降。





这其中，原住民和非二元性别群体受到的打击最大。





Place Score 首席执行官凯莉·莱格（Kylie Legge）表示，该报告强调了人们对其社区的关注点。





人口普查显示，人们都希望自己居住的社区是绿色的、适合步行的、得到很好照顾的、互相关心的，同时也是相当紧凑的，从家到当地商店、公园或其他服务设施都很方便。





该报告对 25000 多名不同社会和文化背景的澳大利亚人进行了调查，以了解全国各地不同社区的生活状况。





这些调查结果构成了澳大利亚最大的宜居性社会研究数据库，让人们深入了解不同地方、不同人群的满意度和幸福感。





报告指出，宜居性因各个社区及其人口结构的不同而存在差异，有时差异还很大。





报告作者认为，并非所有社区都是平等的，也并非所有社区都享有同样的优势。





莱格说，一些少数族裔群体的宜居性得分最低。





路西·冈恩（Lucy Gunn） 博士是皇家墨尔本理工大学城市研究中心健康宜居城市实验室的高级研究员。 冈恩说，这些结果并不罕见。





冈恩表示我们确实知道很多原著民和托雷斯海峡岛民，有些生活在社会经济地位较低的地区。





因此，当我们从客观的角度，利用澳大利亚统计局（ABS）提供的数据，利用他们的地区社会经济指数来研究这个问题时，我们往往会发现很多原住民和托雷斯海峡岛民基本上都生活在较贫困的地区。





因此当他们考虑环境质量时，他们会认为环境很差。我们往往会发现，有些人的社会经济地位可能很低，同时生活的环境也很差。





在这份报告中，我们看到他们对自己所在地区的宜居性评价不是特别高，这并不奇怪。





虽然非二元族和原住民的宜居性得分最低，但其他得分较低的群体是单亲家庭和 25 至 44 岁的人群。与男性相比，女性的宜居指数较低





冈恩认为，虽然澳大利亚的城市做得很好，但在全国各地，尤其是在农村地区，还需要做更多的工作。





她说，重要的是要为所有人提供具有社会凝聚力和包容性、环境可持续发展的空间。





“我们似乎一直面临的一个问题是，我们的城市密度较低，位于中环和外环郊区，公共交通较少，人们前往的目的地也较少。这就造成了各种可能导致不平等的异常情况。”





“因此，就业的不平等、受教育机会的不平等，以及由于住房的可负担性和可用性，我们往往最终将人们推向边缘。这对我们社会的某些群体造成了更多的不公平。”





“我认为澳大利亚真的需要在这方面多做一些工作，确保他们的城市，无论是中环、外环郊区，还是内环郊区，都能很好地获得宜居城市的关键要素。”





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