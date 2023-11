SBS史上最最大规模节目阵容就在2024

SBS宣布了有史以来最激动人心的节目阵容,包括电视剧、纪录片、美食、体育、娱乐、新闻和时事。2024年,我们将继续在澳大利亚提供更多有趣、原创和有影响力的故事。



我们在SBS的目标是成为一家现代化的全国性广播公司,不仅要反映当代澳大利亚,还要融入数字、多元化和可持续发展元素。 詹姆斯·泰勒,SBS 总经理

SBS总经理泰勒(James Taylor)说,SBS在2023年在电视或音频的数字化转型方面取得了巨大成就。除了广受好评的纪录片《Alone Australia》,SBS电台还成功转型为SBS Audio。明年将继续与受众和观众对广告改善的愿望和期望保持一致。





2024年的亮点包括



今年的SBS独家热门节目《Alone Australia》将于2024年回归,该节目以新西兰南岛为背景,由第一季冠军吉娜·奇克(Gina Chick)主持同名播客



SBS赢得了2026年FIFA世界杯™ 的独家转播权,该赛事将向澳大利亚各地的观众提供104场比赛的直播,以及超过850小时的自行车赛内容,包括标志性的环法自行车赛、环法自行车赛女子队、意大利国际赛和环西班牙自行车赛。



从《Avatar》到《 Swift Street 》,演员克里夫·柯蒂斯尝试在SBS犯罪剧中扮演角色,主演了SBS即将上映的第二部主要原创剧集《 Four Years 》,该剧将在印度和澳大利亚拍摄。



SBS用一系列精彩的纪录片重点介绍澳大利亚,包括梅丽莎·梁(Melissa Leong)、科斯塔·乔治亚迪斯(Costa Georgiadis)、塞缪尔·约翰逊(Samuel Johnson)、米兰达·奥托(Miranda Otto)、帕特·拉夫特(Pat Rafter)、雷·马丁(Ray Martin)、肖恩·米卡勒夫(Shaun Micallef)、朱莉娅·泽米罗 (Julia Zemiro)、奇克·吉娜(Gina Chick)、苏西·优素福(Susie Youssef)和韦恩·布莱尔(Wayne Blair)等演员参与演出。



NITV将首播儿童动画系列Eddie's Lil'Homies,其灵感来自前美国橄榄球联盟球星埃迪·贝茨(Eddie Betts) 的畅销书系列,该系列将与Netflix合作。



备受期待的《 The Handmaid’s Tale 》和《 Rogue Heroes 》又回来了,而新的国际剧集《 Paris Has Fallen 》、《 Sherlock & Daughter 》和《 The Doll Factory 》将在SBS点播平台上提供150万小时的精选内容。

SBS首播艾美奖获奖美食旅行系列《 Stanley Tucci: Searching for Italy 》的新一季,以及SBS的独家剧集《 The Cook Up with Adam Liaw 》,以及与纪尧姆·卜拉希米(Guillaume Brahimi)、丹·洪(Dan Hong)和西尔维娅·科洛卡(Silvia Colloca)合作的新美食节目。

剧集 “医院:深渊” ——塞缪尔·约翰逊、梅丽莎·梁和科斯塔·乔治亚迪斯 Credit: SBS

SBS 以别处的独特方式呈现故事。我们是一家以使命为导向的组织,拥有该国规模最大、最重要的项目。我们正在通过我们的电视频道和SBS On Demand吸引更多的澳大利亚观众。我们的成功建立在提供真正独特的内容的基础上在2024年,我们将继续为观众带来一流的娱乐节目。 SBS 电视台导演凯瑟琳·芬克(Kathryn Fink)

《Alone Australia》在2013年大受欢迎,成为SBS历史上最成功的原创节目。每集的平均观众人数超过一百万,超过了澳大利亚其他同类型的主要节目。





因此,SBS宣布,独家版《Alone Australia》将于2024年推出新的第二季。十名勇敢的澳大利亚人将再次面对大自然、饥饿和孤独的残酷力量,在新西兰的南岛(Te Waipounamu、Aotearoa)开枪。





参赛者将面对山区、大雪和寒风,而10名参与者可以使用弓箭争夺2500万澳元的巨额奖金。前 Alone Australia 第一季冠军吉娜·奇克将主持第二季的联合播客,该播客将由SBS Audio制作。





两部重要的SBS原创电视剧也即将上映。《 Four Years 》由《 The Twelve, 》和《 Colin 》的制片人首次发行,是一部浪漫的爱情故事,讲述了一对已婚夫妇在分居四年后试图重聚的故事。该剧探讨了爱、欲望和沟通等问题,将在印度和澳大利亚拍摄。





《 Swift Street 》是一部快节奏、充满活力的电影系列,由创作者兼导演蒂格·特雷拉执导。《阿凡达:水之路》中的好莱坞明星柯蒂斯和《Tiny Beautiful Things》中的克劳福德领衔该节目,他们扮演父女,成为犯罪伙伴。



SBS精心策划了来自世界各地的优质电视剧。2024年,最受欢迎的节目将回归,包括畅销书《The Handmaid’s Tale》的最后一季和精彩的《 Rogue Heroes 》的第二季,后者在4月首播时与Alone Australia同时垄断了数字剧的收视率。





查看 2024 年即将上映的剧集:



SBS继续站在开创性纪录片的最前沿,努力挑战、激励和娱乐观众。2024年,梅丽莎·梁、科斯塔·乔治亚迪斯 和 塞缪尔·约翰逊将用一部新的三部曲《 The Hospital: In the Deep End 》探讨澳大利亚公共医疗体系面临的挑战。





肖恩·米卡勒夫将与澳大利亚顶级喜剧演员一起出国旅行,在一部名为肖恩·米卡勒夫的《 Origin Odyssey 》的节目中探索他们的文化根源。





雷·马丁:最后的再见由雷·马丁策划了自己的葬礼,揭示了澳大利亚人是如何选择向死者说再见的。





查看 2024 年即将上映的剧集:



SBS还欢迎其最受欢迎的长篇剧集《 Who Do You Think You Are? 》的回归下个赛季,演员帕特·拉夫特(Pat Rafter)、韦恩·布莱尔(Wayne Blair)和米兰达·奥托(Miranda Otto)将加入演员阵容。





在 “ Australia's Sleep Revolution ” 一集中,失眠医生迈克尔·莫斯利(Dr Michael Mosley)将回归,尝试利用澳大利亚的革命科学来帮助严重失眠症患者,该剧将与广受好评的纪录片系列《 Australia Uncovered 》的另一季同时播出。





2023年12月5日开始,NITV将推出高清版,为观众带来大胆的新内容,包括新的儿童动画系列《 Eddie’s Lil’ Homies 》,该剧在NITV和Netflix上首播,灵感来自前美国橄榄球联盟球星埃迪·贝茨的同名系列丛书。长篇纪录片《 Journey Home: David Gulpilil 》将见证Yolngu人和著名演员大卫·古尔皮利尔重返家乡。





罗吉奖的电视剧《Little J and Big Cuz》定于第四季上映,厄尼·丁戈( Ernie Dingo) 的《 Going Places with Ernie Dingo 》定于第六季,全面了解我们即将上映的纪录片系列《 Our Law 》的第二季,该剧探讨了原住民警察处理司法系统的过程。NITV还将继续精选本地和全球节目,包括2024年首播的 “ The Green Veil ” 一集,探讨美国如何应对压迫。





查看 2024 年即将上映的剧集:



2024年,SBS和SBS Food继续制作优质美食节目。斯坦利·图奇( Stanley Tucci) 备受赞誉的艾美奖获奖美食旅行系列《 Stanley Tucci: Searching for Italy 》和SBS独家美食节目《与亚当·廖一起做饭》即将回归。





在另一场名为《Plat du Tour》的节目中,纪尧姆·卜拉希米为环法自行车赛准备了小点心。卜拉希米还将带领观众探索法国大西洋海岸,揭开当地的历史、文化和令人难忘的美食,这将成为他的新系列《 Guillaume’s French Atlantic 》的基础。





著名行政总厨丹·洪将参观香港繁华的街道,揭开这座城市最深层次的烹饪秘密,这些秘密将在全新的美食节目《The Streets Hong Kong》中揭晓。此外,在《Silvia's Tastes Like Home》中,Silvia Colloca将把过去的珍贵风味与当今意大利移民澳大利亚的生动故事融为一体。







查看 2024 年即将上映的剧集:



同时,SBS宣布已获得2026年FIFA世界杯™ 的独家转播权。这项重要的条约福利确保澳大利亚观众可以免费观看跨加拿大、美国和墨西哥以及北美锦标赛的全部104场比赛。



我们还将继续成为播出澳大利亚自行车赛的主要基地,并将继续拥有播出经典环法自行车赛和环法自行车赛女子比赛的独家广播权,直到2030年之后。其他重要的自行车赛事包括环意大利赛、环西班牙赛、巴黎-鲁贝女子赛、澳大利亚国家公路系列赛(包括女子和男子比赛)和欧洲春季自行车精英赛(包括女子和男子比赛)。





* 免费电视频道34上的NITV将从12月5日起提供高清频道,而SBS将把第36频道设为NITV的旗舰频道。



