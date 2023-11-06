澳洲如何苛刻保护本土特产“澳白”养殖的可持续性和环保性

澳洲白珍珠简称“澳白”是世界上最稀有和珍贵的珍珠之一，简称“澳白”。来自澳洲珍珠专业领域的LuLu，将为大家介绍澳洲白珍珠的独特之处，以及珍珠养殖对环境有何影响？澳大利亚如何确保珍珠养殖的可持续性和环保性？





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