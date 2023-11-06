澳洲如何苛刻保护本土特产“澳白”养殖的可持续性和环保性

澳洲如何苛刻保护本土特产“澳白”养殖的可持续性和环保性Play09:28下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (3.25MB) “澳白”珍珠专业领域的LuLu，介绍澳洲白珍珠的独特之处，珍珠养殖对环境的影响，以及澳大利亚如何确保珍珠养殖的可持续性和环保性？欢迎点击收听。澳洲白珍珠简称“澳白”是世界上最稀有和珍贵的珍珠之一，简称“澳白”。来自澳洲珍珠专业领域的LuLu，将为大家介绍澳洲白珍珠的独特之处，以及珍珠养殖对环境有何影响？澳大利亚如何确保珍珠养殖的可持续性和环保性？欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳联储今天是否再次加息?专业人士认为，目前情况五五开但下季度肯定加澳大利亚总理阿尔巴尼斯抵华 时隔七年两国领导人在中国再度会面澳洲的国民科学家们收录了近百万段青蛙的叫声塔利班禁种毒品后阿富汗罂粟供应量下降95%SBS早新闻（2023年11月6日）分享Latest podcast episodes【SBS On Demand好片分享】台湾电影《大饿》：肥胖与自我的和解之旅【澳洲经济观察】锂矿，澳中贸易间难以撼动的产业？【SBS新闻快报】澳洲总理抵京 将与中国国家主席习近平会面2023太阳能车大赛：勇敢加智慧的较量