SBS早新闻（2023年11月6日）Play13:55 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.75MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。中国预计将很快取消对澳商品剩余贸易制裁；多名澳大利亚人从加沙地带撤离已回到澳洲；向未满十八岁者出售假枪或刃具在昆州将属违法；塔利班禁止种植毒品后阿富汗罂粟供应量下降 95%。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。阅读更多澳中关系掌故与前景：由一封1971年的访华邀请电报说起保护您的财务信息：如何识别和防止号称来自Medicare和Centrelink的诈骗？塔利班禁种毒品后阿富汗罂粟供应量下降95%分享Latest podcast episodes【澳洲经济观察】CPI连续两月上涨 11月还加息吗？【生活相对论】澳人购买二手物品日益流行 您购买或出售过哪些二手物品？土地规划中的遗产保护区是什么在新南威尔士州如何快速查看土地规划