SBS早新闻（2023年11月6日）

中国预计将很快取消对澳商品剩余贸易制裁；





多名澳大利亚人从加沙地带撤离已回到澳洲；





向未满十八岁者出售假枪或刃具在昆州将属违法；





塔利班禁止种植毒品后阿富汗罂粟供应量下降 95%。





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