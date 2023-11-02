澳中关系掌故与前景：由一封1971年的访华邀请电报说起

Gough Whitlam at the Echo Wall in the Temple of Heaven in Beijing 1973

Gough Whitlam at the Echo Wall in the Temple of Heaven in Beijing 1973 Credit: National Archives of Australia

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在前总理惠特拉姆访华五十周年之际前往中国，现任总理阿尔巴尼斯此行主要议程有哪些？“Quiet Diplomacy”曾如何在澳中两国关系间起作用？继成蕾之后，杨恒均博士是否也有望获释呢？华人学者刘路新博士由1971年一封电报谈起澳中两国关系的过去与现状，请点击播客收听详情。

总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）于11月4日至7日期间访华，这不仅仅是2016年以来首位澳大利亚总理访华，也标志着高夫·惠特拉姆（Gough Whitlam）以在任总理身份访华的五十周年纪念——1973年10月31日，惠特拉姆开始对中国进行为期五天的友好访问，惠特拉姆也成为首位访问中华人民共和国的澳大利亚总理。

澳大利亚国家档案馆的资料显示，在经历了近三十年的“冷战”之后，惠特拉姆于1973年的访华开启了澳大利亚与任何共产主义国家建立外交关系的先河。
Chairman Mao and Gough Whitlam in China 1973
Australian Prime Minister Gough Whitlam (centre, right) meets Chinese premier Chairman Mao Zedong (1893 - 1976) during an official visit to China, 3rd November 1973. Credit: Keystone/Hulton Archive/Getty Images
Gough Whitlam, Deng Xiaoping and Margaret Whitlam, 1973
Gough Whitlam, Deng Xiaoping and Margaret Whitlam, 1973 Credit: National Archives of Australia
事实上，惠特拉姆作为澳大利亚当时的反对党工党的领袖是在1971年7月首次访问中国的，此次访华之旅是在美国政府宣布时任总统尼克松（Richard Nixon）将访问北京的前几天进行的（尼克松最终于次年二月访华）。

而令澳中两国在上世纪七十年代打破沉默、开始交流的最初目的是推动价值1亿澳元的小麦的对华出口。

刘路新博士说：“我们从当时建交时中澳之间开始交往的一两个小故事就可以看出，两国关系在这五十年中发生的变化。”

他讲述了促成1971年那次访问的一封电报的往事。
Gough Whitlam in China 1973
Credit: Wikimedia Commons/National Archives of Australia
时至今日，半个世纪过去，中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，2020-21年，澳中双向贸易总额达2670亿澳元。

在经历因新冠病毒起源调查所引发的三年多的高额关税贸易限制后，大麦、木材等对华出口产品的贸易限制均已松绑，总理访华前夕，葡萄酒产业的高额关税也得以重新审议。
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与此同时，在中国被拘禁三年的澳籍公民成蕾在近日获释，有评论认为这是澳大利亚所运用的“Quiet Diplomacy”的又一次“成功”，而另一位被中国拘押更久的澳大利亚公民杨恒均的福祉问题也成为总理此次访华所提出的议题之一。

阿尔巴尼斯表示，他将继续为被中国关押的澳大利亚人奔走发声。

刘路新博士评论称：“外交是一种迂回的交往，不是正面冲突，很多情况下，是从旁边交往。”
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而今，面对习近平掌权的中国及随着前总理李克强去世的“一个时代的结束”，这是否意味着澳大利亚在外交处理上也将面临着前所未有的挑战？未来影响澳中两国关系走向的因素有哪些？

点击收听刘路新博士的解读。
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澳中关系掌故与前景：由一封1971年的访华邀请电报说起

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02/11/202324:37
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