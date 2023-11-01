【SBS新闻快报】被拘澳籍作家杨恒均之子致信阿尔巴尼斯

被拘澳籍作家杨恒均之子致信阿尔巴尼斯

澳籍作家杨恒均之子致信总理阿尔巴尼斯，恳求即将访华的总理协助带其父亲回家。





阿尔巴尼斯将于下周前往北京，与中国国家主席习近平会面，这标志着澳中关系的回暖。





在给总理的信中，杨恒均的两个儿子敦促阿尔巴尼斯采取行动，利用这个“狭窄的机会窗口”来帮助确保杨恒均获释。





2019年8月，杨恒均被中国当局以从事间谍活动为由逮捕，他已在北京监狱中度过四年多时间。





其子表示，其父亲的健康在中国的拘留中“恶化”。他们在信中写道： “我们请求您尽一切可能拯救我们父亲的生命，并立即将他送回澳大利亚的家庭和自由。”





阿尔巴尼斯表示，他已给杨恒均的家人回信，并对他们的担忧表示同情。





阿尔巴尼斯还表示，他将继续为被中国关押的澳大利亚人奔走呼吁。





他说：“我告知家属，今天上午我批准了一份草案，将寄给他们，他们在信中表示，我之前已经提出过这个问题，我们会一直提出这些问题，我们将始终代表澳大利亚人提出这些问题并进行交涉，我们非常同情并理解他们的关切。”



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联邦政府医疗保险改革 预计1200万澳人将受益

在联邦政府宣布对全面医疗保险（Medicare）进行全面改革后，大约五分之三的病人将可以更 便利地全额报销（bulkbill）全科医生服务。





从今天开始，新的经济奖励措施将使全科医生为养老金领取者、优惠卡持有者和儿童全额报销的积极性提高三倍。





此前，考虑到全额报销率的下降，政府在联邦预算中宣布将引进相关措施，预计将有1200万澳大利亚人从中收益。





老年护理部部长韦尔斯（Anika Wells）将部分患者在寻找全额报销的全科医生时遇到的一些困难归咎于前联盟党政府。





她说：“健康和老年护理一直是阿尔巴尼政府的工作重点。在前联邦政府九年的忽视后，这确实需要我们肩负起责任，尽快采取行动，注入大量资金，并进行明确的政策改革。”



昆州新州山火蔓延 当局提醒居民保持警惕

新州北部的居民和消防人员表示，随着山火蔓延到偏远地区和城市地区，他们面临的状况并不乐观。





人员伤亡及财产损失的全面程度尚不可知，但消防人员希望天气条件的缓解将有所帮助。





在昆州边境以南的廷德尔菲尔德（Tenterfield）镇北部、西部和南部发生七起山火，该镇现成为消防工作的中心。超过60名维州消防人员正在北上，支援昆州。





国库部长查莫斯鼓励昆州和新州居民保持高度警惕，并及时了解当局的最新建议。



