维州惨烈车祸致五死社区民众哀悼 警方将对司机进行问询

要点： 一辆运动型多功能车冲进维州一家酒吧，造成五人死亡，其中包括两名儿童；

司机仍在医院接受治疗，没有生命危险；

超过200人聚集在戴尔斯福德的维多利亚公园，哀悼逝去的生命。

一辆汽车冲入维多利亚偏远地区的一家酒吧，造成多人死伤。随着对这起致命车祸的调查继续，警方将会对司机进行问询。





周日傍晚6点左右，三户人家正坐在皇家戴尔斯福德酒店的路边啤酒花园里，一辆宝马运动型多功能车突然冲上路边，撞到了顾客。





一名38岁的来自塔内特的男子及其11岁的儿子当场身亡，而他36岁的妻子和6岁的儿子则被送往医院救治。



The emotional crowd was urged to reach out to support services if they were struggling. Source: AAP / James Ross 据媒体报道，一名44岁的来自Point Cook的女子普拉蒂巴·夏尔玛与她的伴侣、30岁的贾廷·丘格和9岁的女儿安维在这起车祸中丧生。





一名11个月大的男婴受伤，目前在墨尔本皇家儿童医院接受治疗，情况稳定。





66岁的司机目前仍在医院接受治疗，没有生命危险，预计将于周二接受警方问询。



检测结果显示他体内没有酒精，他此前没有涉警记录。





周一晚上，200多名社区成员聚集在戴尔斯福德的维多利亚公园，哀悼逝去的生命，其中包括维州卫生部长玛丽-安妮·托马斯和联邦基础设施部长凯瑟琳·金。





人们深陷悲痛，他们也被提醒，如果感到难以承受，需向支持服务机构求助。





由于前来哀悼的人数众多，原定在社区中心的哀悼活动改在了公园举行。



许多人在事故现场献上鲜花和泰迪熊，并留言表示哀悼。





社区卫生中心开设了心理咨询服务，帮助当地居民应对这场悲剧带来的创伤。







警察局长肖恩·帕顿称这起车祸是“绝对的悲剧”，情况惨烈让人难以承受。





他说：“有些人可能永远不会忘记那一幕，可能会永远因此受到困扰。”





澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯、维州州长杰辛塔·艾伦、维州反对党领袖约翰·佩苏托等政界人士向那些前往救助受害者的人们表示衷心感谢，并向那些受到影响的人们致以深切慰问。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



