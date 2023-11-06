维州一汽车失控冲上路沿撞伤酒吧顾客 致儿童在内五人死亡

要点： 该白色宝马汽车冲上路边，撞到了酒吧露天就座的顾客；

警方正在展开调查，等待与66岁的车辆驾驶者谈话；

七人受伤，其中四人被紧急空运至医院。

一辆汽车冲进维州戴尔斯福德（Daylesford）地区一家酒吧的露天区域，造成儿童伤亡，警方称惨烈的场面或将“永远萦绕在”急救人员心头。





当时，两个相识的家庭正坐在皇家戴尔斯福德酒店（Royal Daylesford Hotel）路边的露天座位中，一辆宝马越野车从街上驶来，冲上路边并撞上了顾客。



Mourners arrive with flowers outside of the Royal Hotel in Daylesford, Victoria, on Monday. Source: AAP / James Ross 一名小男孩、一名少女、两名30多岁的男子和一名40多岁的女子丧生。





另有两名儿童受伤，其中一名11个月大的男孩目前在巴拉瑞特基地医院（Ballarat Base Hospital）接受治疗，伤势稳定；另一名约六岁的男孩被送往皇家儿童医院（Royal Children's Hospital），目前情况也已稳定。





三名成年伤者仍在墨尔本皇家医院（Royal Melbourne Hospital）接受治疗，其中一名35岁的女性伤势严重，正在接受重症监护，另一名43岁的女性和一名38岁的男性伤势稳定。





维州警局局长巴顿（Shane Patten）表示，这起车祸是一场“绝对的悲剧”，并对现场急救人员的表现给予了高度赞扬。





但他也指出，事故现场将成为许多人长期难以摆脱的心理阴影，可能会永远留存在他们的记忆中。



Cleaners are seen at the scene of a car crash in Daylesford, Victoria, on Monday. Source: AAP / James Ross 66岁的汽车驾驶者目前没有生命危险，并正等待与警方进行进一步谈话。巴顿局长表示，该驾驶者在现场接受了呼气测试，结果显示其体内没有酒精。





事故还原专家正在紧张而有序地拼凑事故经过。维多利亚救护中心地区主任特雷弗·韦斯顿（Trevor Weston）说，事发现场一片混乱，急救人员面对巨大的压力。





韦斯顿对在救护车赶到之前就开始施救的群众表示高度赞扬。他强调，他们的迅速行动为伤者争取到了宝贵的时间。



警方仍在努力调查事故原因。韦斯顿周一对记者说：“其中一些伤者，尤其是四名被紧急空运送往医院的患者，经历了相当大的创伤。”





据悉，最初赶赴事故现场的一些紧急救援人员便来自戴尔斯福德地区，目前整个社区气氛沉重。





韦斯顿说：“面对这样的悲剧，你永远都不愿亲身经历，尤其是在自己的家园发生。在未来的几天和几周里，医护人员将继续得到全方位的支持。”





赫本郡（Hepburn Shire）郡长布莱恩·胡德（Brian Hood）说，周日戴尔斯福德本来会很热闹，很多人都在享受墨尔本杯非官方长周末的温暖夜晚。





他对澳广（ABC）电视台说：“这将在一段时间内给整个社区带来冲击。”



维州州长杰辛塔·艾伦（Jacinta Allan）对前往救援的人员表示感谢。





她在社交平台X上发文表示：“戴尔斯福德车祸的报道令人震惊，我对所有伤者以及不幸遇难者的朋友和家人表示同情，并向所有伸出援手的人，所有参与救援的急救人员表示衷心的感谢。”



维州反对党领袖约翰·佩苏托（John Pesutto）、联邦基础设施部长凯瑟琳·金（Catherine King）和维州卫生厅长玛丽-安妮·托马斯（Mary-Anne Thomas）也表示哀悼，他们的选区都在戴尔斯福德地区。





警方呼吁目击事故，或有行车记录仪或家用监控摄像头拍摄到事故的民众致电灭罪热线 1800 333 000 或通过www.crimestoppersvic.com.au报告。





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