昆州一轻型飞机坠毁 三名空中消防人员执行任务时遇难

要点： 这架轻型飞机由总部位于维州的 AGAIR 运营，该公司拥有一支灭火机队；

昆州消防与紧急救援服务处正在提供“持续援助”；

澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯赞扬了消防员的英勇。

维州一家公司已确认，该公司一架飞机在昆州西北部偏远地区进行火灾监测时坠毁，机上三名工作人员不幸遇难。





上周六下午2点30分左右，一位居民报警称一架飞机在靠近克朗库里、麦金利西北部的一个矿场附近坠毁。





警方表示，救援直升机机组人员发现了飞机残骸，于下午5点左右赶到现场，机上三人被确认全部遇难。





这架飞机由总部位于维多利亚州的AGAIR运营，该公司拥有一支灭火机队。



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该公司首席执行官罗布·博森（Rob Boschen）证实，这架Turbo Commander飞机“在克朗库里南部执行火灾监测行动时”坠毁。





他在《今日》节目上发布的一份声明说：“当局已经已经确认，飞机有三名乘员，他们是我们三位深受尊敬和爱戴的工作人员，不幸全部遇难。”





“我们深感悲痛，我们衷心的哀思和祈祷与我们工作人员的家人在一起。”





“AGAIR将在调查过程中向所有部门提供全面协助和支持。”





昆州消防与紧急救援服务处正在提供“持续协助”。





该部门称，这架飞机当时正在执行任务，坠毁时正从图文巴飞往Mt Isa。



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目前尚不清楚失事飞机上的人员是否属于周三部署到昆州的维州应急管理人员之列。





由公共信息、规划、情报和后勤官员组成的小组将与图文巴和罗克汉普顿当地工作人员密切合作。





当局已经提供飞机援助和配备志愿消防员的突击队伍。





澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）赞扬了消防员的英勇。



他在上周六晚间访华期间表示：“我们知道，那些救火的人，那些在紧急服务中挺身而出的人，他们冒着生命危险，每一天都在帮助他们的澳大利亚同胞，帮助他们的社区。”





澳大利亚交通与安全局表示，来自布里斯班的一组调查人员会前往坠机现场。



该部门表示，初步报告预计将在大约六到八周内完成。





昆州警方也正在进行调查。





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