专家支招：澳洲林火季来临 哮喘或其他肺部疾病患者如何做好防护？

伴随着林火季节的到来，烟雾也随之而来。这些烟雾将会影响到林火地区和其他地区的居民，患有肺部疾病的人群尤其容易受到影响。那么如何做好防护呢？



林火的烟雾有何危害？

林火的烟雾会增加颗粒物的浓度，从而对空气造成污染。





一旦被吸入，微小颗粒（尤其是直径小于 2.5 微米的颗粒）就会深入人们的肺部并进入血液。





空气中臭氧、二氧化氮和二氧化硫等气体的浓度也会增加，从而污染空气。





所有这些都会导致气道狭窄和痉挛，使呼吸困难。



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对于患有哮喘或呼吸道发炎等呼吸系统疾病的人来说，情况可能更糟。





接触林火烟雾后，因哮喘相关症状就诊和住院的人数会上升。





2019/20年夏季丛林大火的烟雾估计导致约400人或更多人死于各种原因，1300多人因哮喘症状到急诊室就诊，2000多人因呼吸系统问题入院。





即使症状没有严重到需要紧急就医，接触林火烟雾也会导致咳嗽、鼻塞、喘息和哮喘发作。





对于患有哮喘、慢性阻塞性肺病、支气管扩张或其他肺部疾病的人士，或者需要照顾患有上述疾病的人士，这里有一些建议，可以为林火季节的到来做好相关准备工作。



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一、避免接触烟雾





通过下载一个或两个应用程序来监测当地的空气质量:



澳大利亚哮喘协会的AirSmart提供实时空气质量信息，帮助人们制定计划和采取行动；



由澳大利亚科学家开发的AirRater是另一款有用的应用程序，可用于监测自己所处的环境、跟踪所出现的身体症状并帮助管理健康状况。

在空气质量差和烟雾弥漫时，留在室内，避免接触烟雾；关上门窗，如果有空调，请开启令空气循环。





避免不必要的体育活动，因为这在为身体输送更多氧气的同时，也意味着会让人吸入更多受污染的空气。此外，可以考虑暂时搬到更安全的住所。





如果必须出行，请佩戴合适的 N95/P2 口罩，这可以减少自身接触到微小烟雾颗粒的机会。





但是，需要注意的是如果身体不适，那么佩戴口罩会有可能会让呼吸更加困难。在这种情况下，可能带阀的口罩会让人感到更为舒适。



Source: AAP 二、制定行动计划





定期服用预防药物可确保在危险期来临前优化自己的肺部健康状况。





制定书面行动计划，这将提供明确的指导，了解如何及早采取行动，防止症状恶化或降低发作的严重程度。与全科医生一起审查该计划，与家人分享该计划，并贴在冰箱上。





确保有紧急药物可用，知道何时寻求帮助以及在等待期间服用什么药物；可以考虑在家里或与邻居一起储备紧急救援喷雾器。





三、准备好合适的设备





高效微粒空气过滤器可将火灾发生时室内的烟雾暴露量减少 30%至74%。这些过滤器可以去除空气中的颗粒物。





如果呼吸急促，可以使用储雾罐来帮助自己使用紧急药物，可能需要随身准备一个。





本文作者：





卡兹·米扎努尔·拉赫曼（Kazi Mizanur Rahman）



邦德大学（Bond University）健康科学与医学系医疗创新副教授





乔·邓肯（Joe Duncan）



悉尼大学北部临床学院临床副讲师、悉尼大学农村临床学院讲师





乔·朗曼（Jo Longman）



悉尼大学农村卫生中心高级研究员





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