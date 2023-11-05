二手物品并不意味着次品，持续的生活成本压力鼓励澳大利亚民众拥抱循环经济，二手交易、节俭和出售日益流行。





最新的《2023年PayPal车库大甩卖追踪研究报告》（2023 PayPal Garage Sale Trail Research Report）显示，由于物价持续上涨，24%的澳大利亚民众正在购买更多的二手物品，31%的受访者表示，如果经济状况恶化，他们将购买更多的二手物品。此外，49%的受访者表示，他们家中有闲置或不需要的东西可以出售，估计平均可赚取1700澳元。



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虽然老式CD、衣服、家具等在车库销售中仍然一如既往地受欢迎，但调查也显示了澳大利亚人二手购物行为的一个重要变化。57%的受访者表示他们几乎不使用现金，在所有交易中使用实体钞票的比例仅为10%，14%的受访者已经完全停止使用现金。





本月是澳大利亚最大的社区可持续发展活动“全国车库大甩卖”（Garage Sale Trail）连续举办的第三年（具体日期为11月11、12、18和19日），该活动为澳大利亚人提供了在全国数以万计的车库销售点进行买卖的机会。





去年，30多万澳大利亚民众在全国15000多场车库销售活动中购物和销售。





SBS普通话听友Franky常通过网站Gumtree购买乐高和手办等他感兴趣的二手物品。他说，他买到的一些二手物品往往难以在市场上见到，且价格合理。





听友洪先生表示，他会通过二手商店，以及脸书、小红书、论坛等购买二手物品。他说，“如果买的二手物品好用”，“之后会考虑买个新的”。



就二手商品买卖的交易方式，洪先生说，通过网络购买二手物品，买卖双方往往倾向于线下现金交易。





听友胡先生表示，他的一位收入不错的女性朋友经常从慈善机构购买二手衣服，这样更环保且能帮助有需要的人。





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LISTEN TO 【生活相对论】澳人购买二手物品日益流行 您购买或出售过哪些二手物品？ SBS Chinese 05/11/2023 28:05 Play

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