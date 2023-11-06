澳储行明日或恢复加息 专家预测官方现金利率将达4.35%

在澳大利亚储备银行（Reserve Bank of Australia）将于周二公布11月利率决定之际，路透社对39位经济学家的调查显示，由于通货膨胀出乎意料地保持强劲，预计澳储行将于周二将官方现金利率上调25个基点至4.35%。





在此前的四次会议上，澳储行一直做出维持4.10%的官方现金利率不变的决定。





尽管经济学家们自8月以来一直预测澳储行将在本季度最后一次加息，但路透社在10月30日至11月2日之间的调查显示，受访者几乎一致认为澳大利亚储备银行即将进行加息。





参加调查的39位经济学家中，有34人认为，澳大利亚储备银行将在11月7日将利率上调25个基点至4.35%。如果决定如此，这将是自2011年11月以来的最高官方现金利率。





在过去18个月里，澳储行已经将官方现金利率从0.1%的历史低点调升至6月的4.1%，使抵押贷款持有人还款压力猛增。





据RateCity的计算，如果周二现金利率上涨25个基点，那与2022年5月相比，75万澳元抵押贷款持有者的每月还款额将增加1815澳元。





在其余五位经济学家中，一人预测将加息15个基点，四人预测澳储行不再加息，4.10%将是最终官方现金利率。



澳大利亚国民银行高级经济学家泰勒·纽金特（Taylor Nugent）向路透社表示：“人们预计澳大利亚储备银行将在11月加息已有一段时间，因为澳储行对今年下半年的通胀预期过于乐观。”





“澳储行希望不需要采取更多措施。他们一直采取的方法是，在确保通胀回到目标水平的同时，尽量少采取措施。这确实让他们面临比早加息更大的（通胀）上行风险。”





据路透社报道，澳新银行、联邦银行、国民银行和西太银行等所有的主要本地银行均预计澳大利亚储备银行将加息25个基点。





39位经济学家中，有28位预测至2023年底，官方现金利率将为4.35%。





其余11位经济学家中，有六位预测利率为4.60%，一位预测为4.25%，还有四人认为利率将不会从4.10%再次上调。





澳储行行长米歇尔·布洛克（Michele Bullock）此前表示，如果通胀前景预测出现实质性上调，澳储行将毫不犹豫地进一步加息。





目前，澳大利亚的消费者价格指数为5.4%，仍高于储备银行2%至3%的目标通胀率区间。





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