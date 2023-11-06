墨尔本杯：哪些参赛马匹被看好？华人马主志在参与

第163届墨尔本杯（Melbourne Cup）将于周二（11月7日）在墨尔本西北区的弗莱明顿马场（Flemington Race Course）举行，维州赛马会（Victorian Racing Club）日前已公布最终名单和排位。



第163届墨尔本杯参赛马匹 Credit: SBS 墨尔本杯是比赛日当天的第七场赛事，将在澳大利亚东部夏令时时间下午3点进行，全程3.2千米，奖金800万澳元。参赛马匹共24匹，最先跑过终点的前12名都将获得奖金，第一名有440万澳元，而第6名刀第12名有16万澳元。





悉尼华人赛马会会长游东成（Douglas You）去年有两匹马参赛，今年则有17号“军务”（Military Mission）将参加墨尔本杯的角逐。





他在接受SBS中文采访时坦言，“军务”较难爆冷跑入三甲。





他说：“牌面上说不是最顶级，但近期表现不错，早前刚赢得三级赛Newcastle Gold Cup，来墨尔本后又在二级赛Herbert Power Stakes胜出，因此获得墨尔本杯资格。”



墨尔本杯每匹马都有一定水准，能获得资格已很不错。

从事赛马报道和分析多年的资深传媒人陈鸿（Tony Chan）表示，卫冕冠军1号“踏金行”（Gold Trip）的骑师是近年在澳洲“红得发紫”的高手詹姆斯·麦克唐纳（James McDonald），他此前一周刚刚赢得另一大赛觉士盾（Cox Plate）。





“它至今只赢过3场赛事，但似乎为专注墨尔本杯而生。其练马师训练大赛马匹经验特别丰富，此驹又特别适应弗莱明顿马场，‘连庄’并不出奇。”





而去年策骑“踏金行”的冠军骑士薛凯华（Mark Zahra）今年转投3号“不战而胜”（Without A Fight）。不过，这匹马抽到第16档位，“获胜要付出较大努力”。



陈鸿向SBS中文记者解释：“由于墨尔本杯最多由24匹马竞逐，档位对获胜有着重要影响，内档比较省力。”





他指出，此次赛事抽签获得较好档位的有在2档的“踏金行”、还有抽到4档的6号马“心思谷”（Soulcombe）。





“心思谷”由香港前冠军骑师若昂·莫雷拉（Joao Moreira）压阵。“莫雷拉骑功出色，近年来澳客串往往有佳作，人、马均具有获胜的本钱，”陈鸿说。





此外，陈鸿也看好被视为夺冠热门的5号“攻守有道”（Vauban）和赢过4023米赛事的7号“超情理”（Absurde）。两匹赛马分别由“被誉为当今世界第一高手”的骑师莫雅（Ryan Moore）和澳大利亚知名骑师扎克·潘顿（Zac Parton）执缰，而且3档和8档的档位也不错。





他说，墨尔本杯是长途赛，不是每匹马都能经受得住耐力考验。





“要买中墨尔本杯头马，眼光固然重要，但运气同样重要，”他说。



动物权益争议

游东成去年参加了墨尔本杯传统巡游，期间目睹一些动物权益倡导者在现场抗议。





对于今年赛马引起越来越多的动物权益争议，他表示明白相关担忧，但希望外界能“真正了解这个行业”。





他以自己名下的马匹为例，并表示，其实有三匹马获得墨尔本杯资格，但练马师觉得其中两匹状态不佳，便宁愿让它们不参赛。





“他们有职业操守，会‘看好’马匹，不会在这些动物状况不良时仍‘硬上’，令它们受伤。”





他还透露，不为外界所知的是，政府规定每次赛马的奖金都有一部分要储存为马匹的“养老金”，以让它们能够安享退役后的时光。





“偶然的（赛马虐待）个案会有，但大多数都照顾得很好，”他说。



澳大利亚华人赛马会会长潘陈舜德（Teresa Poon）也告诉SBS中文，业界有严格的体检流程，确保所有比赛的所有马匹安全健康。





“当局做了所有应有的措施来保护马匹，有一点瑕疵都不能参赛。在人道主义方面已有最强的保障。”





她还指出，赛马的马匹是为比赛而生、为比赛而培训，有相关的规则去培育和保护它们。





“比如鞭子，现在的马鞭经过改良，已经不再具有鞭子的属性，只是‘驾驶的工具’。”





有人说赛马很残忍，但在我们业内看来，其实是误解。

保护赛马马匹联盟（Coalition for the Protection of Racehorses）已发起“Nup to the Cup”示威活动超过10年。





该机构表示，过去10年中，有8匹马在墨尔本杯上受伤，最终要接受安乐死。而2022年8月1日至2023年7月31日的过去一个赛马季，澳大利亚有168匹马在赛道上死亡，平均每2.2天就有一匹。





此外，该机构也质疑赛马助长了澳大利亚人的赌博问题。





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