墨尔本杯：赛马盛事与动物福利之争

11月的第一个星期二对许多澳大利亚人来说是一个重要的日子。





当天下午3点，全国数百万人都会驻足观看墨尔本杯，这一天也是维州的公共假日。





史蒂夫·罗西奇（Steve Rosich）是维州赛马俱乐部（VRC）的首席执行官，该俱乐部是墨尔本弗莱明顿赛马场（Flemington Racecourse）的运营机构，墨尔本杯将在那里举行。





罗西奇表示，这项赛事在全国和全球范围内都具有重大意义。





“这是一场标志性的赛事。它是世界上最著名的两英里让磅赛，奖金高达840万澳元。它吸引了来自世界各地的骑师和国际参赛者，深受澳洲人民的喜爱。这场赛事让整个国家陷入狂热。超过 50% 的澳大利亚成年人会以某种方式与赛事互动。它对墨尔本的结构、我们的体育文化、我们的赛事文化都非常重要，是澳大利亚所有体育赛事中年度经济贡献最大的赛事。”



墨尔本杯是全球范围内奖金最高的让磅赛之一。





在让磅赛中，马匹背负的重量叫做负磅，每匹马都有一定的负磅，负磅多少由其官方评级决定。





越成功的马匹负磅越大，目的是让所有马匹都有平等的机会获胜。





这种做法引起了越来越多动物福利组织的批评。





莉兹·沃克（Liz Walker）医生是维州皇家防止虐待动物协会（RSPCA）的首席执行官。





她说，在赛马中使用马鞭是一种残忍的行为。





“我们反对使用马鞭。有明确的证据表明，马鞭根本无法提高马匹的表现，让马匹跑得更快，而且马鞭无疑会伤害马匹。我们认为，澳大利亚赛马业迫切需要停止使用马鞭，并效仿世界其他国家的做法，这样做不会影响他们的赛马业。”



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在澳大利亚，赛马和驯马时使用马鞭是合法的。骑师可自行决定在比赛的最后100米处是否使用马鞭。





但骑师不能将马鞭举过肩膀，也不能在100米标志前连续鞭打马匹。





沃克医生还表示，提高赛马福利报告的透明度可以防止致命的赛马伤害。





“因此，最常见的损伤是肌肉骨骼损伤，但也可能导致心力衰竭，以及运动诱发的肺出血，也就是马匹肺部出血。这些伤害都可能导致致命后果，这确实凸显了与赛马有关的风险，为什么需要做更多的工作来预防这些伤害，并要求进行充分的报告，以便我们了解发生了什么，以及需要在哪些方面做出努力来减少这些伤害。”





根据赛马保护联盟（Coalition for the Protection of Racehorses）的数据，在2022年8月1日至2023年7月31日的上一个赛马年度中，澳大利亚赛马场上至少有168匹马死亡。





根据维州赛马俱乐部和维州赛马会的规定，每匹参加墨尔本杯比赛的马匹都将接受一次CT扫描和两次赛前体检。





这些扫描结果将由马外科和兽医诊断成像领域的国际专家小组进行审核。





今年是这些规程实施的第三年，目的是降低所有参赛马匹的受伤风险。





但是，对动物福利的担忧并没有阻止澳大利亚人参与墨尔本杯。





事实上，维州赛马俱乐部的罗西奇表示，是年轻人推动了会员数量的增长。





“尤其是年轻人的兴趣在持续增长。维州赛马俱乐部已经是世界上会员人数最多的赛马俱乐部，而这种增长主要来自于18至25岁的年轻会员。媒体和公众对即将到来的赛马狂欢节兴趣空前。在嘉年华的前两天，我们将看到近乎爆满的观众，这将延续到下周四的橡树日赛和周六的冠军锦标日赛。”





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