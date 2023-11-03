“围城”内的澳大利亚中国留学生：深陷抑郁，之后呢？

“我确诊的时候才21岁，大好的光明就在眼前，结果我被确诊重度抑郁......那段时间总有留学生自杀的新闻，每次看到那种新闻的时候，我都会想下一个人会不会是我。“





中国留学生Iris从21岁确诊重度抑郁起，抑郁症反复发作至今长达五年，疫情期间的症状最为严重，让她一度与危险擦肩而过。





她告诉SBS普通话节目：“包括2020年有疫情，所以也促成了那一次我自杀未遂……心慌、手抖、胸口痛、幻听，躯干化症状，感觉好像没有人需要我。”





然而，Iris并不是个例。出于多种因素，面临心理健康问题的澳大利亚年轻中国留学生不在少数。



独身来到异国求学的留学生们，如何克服种种困难? Source: Moment RF / Yuichiro Chino/Getty Images 今年下半年的一份报告显示，澳大利亚越来越多的年轻人感到孤独，尤其是年轻女性，在15至24 岁女性当中，25%的人表示她们经常感到非常孤独，从而身心健康被影响。





孤独，是经常被留学生们提起的一个词。2022年，澳大利亚的中国留学生超过了15万名，占国际学生总数的26%，占各国留学生人数之首。





中国留学生Serena，在本科期间曾被确诊抑郁症以及进食障碍，上个月从澳大利亚蒙纳士大学毕业后，又由于面临异国找工作的困境而心生焦虑。





她在接受SBS普通话节目采访时称，因厌食与暴食交替而造成了进食障碍，最近压力过大夜夜不能眠，而这份压力部分来源于留学生群体普遍需要面临的问题：就业困难、移民政策变动。





Serena表示，即便是硕士毕业，无工作经验的留学生要在本地找到专业对口的工作不是一件易事，“很多我觉得已经向下兼容的工作都给不到我”。





不过，当她希望就心理问题向外界寻求援助时，却因为在澳大利亚找会说中文的心理咨询师困难而却步。



中国留学生Serena在悉尼。 Credit: supplied 这种无助感留学生Iris也正在面对，患重度抑郁长达五年的时间内，她尝试过许多办法，却至今未走出这座“围城”。





“每天早晨醒过来就盯着天花板发呆，也不想起床，什么都不想干。没有活力。“





Iris告诉SBS普通话节目记者，有时候外界对抑郁留学生有误解。



很多时候大家只是看到我没有歇斯底里、寻死觅活，没有像大家想象中的精神病患者一样，大家就觉得你只是抗压能力不好，情绪管理能力不好，我挺无助的。

“有很多人会说，你不可以这个样子，你要多出去走走，你应该怎么怎么样地活着。当时听这些话，真的很崩溃，那些道理我也明白，说出这些话的这些人可能不知道，我光是站在他们面前听他们讲话就已经花光所有的力气了。“





“我每天都在背着这些东西挣扎、斗争，可是这么多年我从来都没有成功过。”





就此，SBS普通话节目记者连线了同样从留学生身份一路走来的临床心理学家、Mindspace创始人邬金媛（Queenie Wu）博士。





留学生得抑郁只是“富贵病”、“抗压能力差”？抑郁症最折磨人的地方在哪儿？孤独无助、原生家庭问题、找工作困难......独身来到异国求学，如何面临种种困难？抵抗抑郁多年“服药”或者“摆烂”有用吗？在澳大利亚找心理咨询师，在语言和医疗保险上很“麻烦”？澳大利亚和中国的临床心理问诊方式是否不同？





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