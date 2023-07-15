李玟骤逝引发心理危机讨论 自杀干预有哪些专业方式？

Government commits to tackling depression and suicide

Government commits to tackling depression and suicide Source: AAP

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华人歌手李玟的去世让抑郁症等心理危机再次回到人们的视野中。 专业的心理从业者会从哪些方面判断一个人的自杀倾向？又有哪些有效的自杀干预手段？ （点击上方收听采访）

知名华人歌手李玟上周去世，时年48岁。其家人表示，几年来，李玟一直受到抑郁症困扰，定期接受心理治疗。

李玟的去世让抑郁症、心理健康、自杀干预等话题重回人们的视野。

临床心理学家、Mindspace创始人邬金媛（Queenie Wu）博士向SBS表示，自杀干预主要分为两个部分，一方面是日常生活中要不断地进行自我调节，在心理健康这个“银行”不断地储存“紧急资金”；另一方面，如果自己无法克服心理危机，则要寻求专业的心理支持。

自杀的五大危机信号

行为变化

邬博士说，自杀风险增加时，我们的情绪波动可能会越来越大，容易感到暴躁、容易与人争吵，失去社交兴趣，学业、功能工作上可能出现迟到、早退，排斥上班等行为变化和日常习惯的改变。

心理状态

自杀与抑郁情绪常常联系在一起，邬博士说，情绪低落，对各类活动失去兴趣，从原本喜爱的娱乐活动中无法获得快乐，这些都是风险因素。

睡眠问题

睡眠也是衡量自杀风险的一个因素，无法入睡、容易惊醒，睡眠时间短、噩梦等问题。

言语表达

邬博士说，自杀风险较高的人可能会在交流中表现消极，自我评价降低，经常感觉自己“没用”、“生活没有希望”，容易说到“死亡”、“对社会绝望”等消极话题。

“有些人可能会出现对死亡的向往，会幻想有一种很解脱的感觉。如果家人朋友对这方面的话题越来越感兴趣了，这也是需要警告的一个地方。”

社交表现

自杀风险较高的人可能出现更多的抵触社交情况，比如经常有约定却经常临时退缩，“可能你给他们发消息，他们不会，或者就回一两句话，很故意逃避的那种感觉，这也是需要注意的一些信号。”

在日常生活中调适心理状态

邬博士说，在日常生活中注意关怀自己的心理状况，这是自杀干预的重要部分。

睡眠

重要是养成比较固定的睡眠习惯，早晨起来感到放松，不会有过度疲倦感。

饮食

饮食、喝水需要规律，为大脑提供充足的营养。
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调节日常心理状态有五大基本方面。 Credit: Mindspace

锻炼

每天保持适当的运动，可以根据自己的情况，选择运动10分钟、走路20分钟、每周做一次户外运动等。

生活规划性

时间上有规划性，合理安排每日的学习、工作，找到生活的稳定感。

社交

出现抑郁情绪时，找到自己与社会的链接是十分重要的。可以借助线上、线下方式保持社会联系。面对社交媒体的负面信息时，可考虑采取3：1原则，即看到一条负面信息后，有意识地主动找三条正面信息来“对冲”。

寻求专业心理支持

当日常调节无法缓解您的心理危机时，请尽快寻求临床心理学家、心理咨询师、精神科护士等专业人士的帮助。

“我们遇见有自杀倾向的客户，第一是会去评估他们的自杀风险，然后根据评估出具干预计划。”

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邬博士认为，自杀行为有很多信号，在言语、行为方面均有所表现。如果发现自己或身边的人开始出现这些信号，需要及时寻求帮助。 Credit: Dr Queenie Wu

邬博士说，首先回看患者是否有具体的自杀计划，“他们是不是知道怎么做，什么时候做，做什么，他们有做过研究，有一个计划。”

“第二是看他们是否有之前的尝试，有没有想过。然后就看他们的家族史，是否家庭中也有人进行过自杀的尝试。如果他们是moderate（中度）以上的风险时，我们就会做一个安全方案。”

邬博士建议，在澳大利亚，还有很多专业的心理援助热线和应用，可以提供心理危机救济和支持。

“Beyond Blue有一个APP叫Beyond Now，这是一个非常友好的应用。比如，如果有一个比较具体的计划的话，它会涉及一些列问题，比如你可以做什么事，让你的环境是安全的。”


如果您需要帮助，请拨打全国心理健康帮助热线和服务


Lifeline: 13 11 14

Mission Australia:
missionaustralia.com.au


Beyond Blue: 1300 22 4636

Headspace: headspace.org.au/

Suicide Call Back Service（预防自杀回电服务）: 1300 659 467 或访问：suicidecallbackservice.org.au

Kids Helpline（儿童帮助服务）: 1800 55 1800

MensLine Australia: 1300 78 99 78

请点击收听完整采访：
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李玟骤逝引发心理危机讨论 自杀干预有哪些专业方式？

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15/07/202310:00

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