澳大利亚消费者权益组织公布“酸柠檬奖”名单 哪些产品和品牌在列？

要点： 房屋租赁申请平台RentTech因“数据榨取”而被列入酸柠檬奖（Shonky Award）名单中；

“酸柠檬奖”由消费者权益组织Choice评选，评出澳大利亚不可靠、未能满足消费者期望等等的商品、服务或者企业；

Woolworths和Coles两大超市品牌也都在该名单之列。

澳大利亚住房危机持续加剧，消费者权益组织Choice因房屋租赁申请平台RentTech对寻找房屋的人进行“数据榨取”，而将其列入“酸柠檬奖”名单。





Choice列出这一名单，评出澳大利亚不可靠、未能满足消费者期望等等的商品、服务或者企业。





据Choice称，Ignite、2Apply和Snug等第三方平台常常要求用户提供过多的个人数据，包括银行对账单、五份工作的推荐信和孩子的照片。





慈善机构Digital Rights Watch的项目负责人萨曼莎·弗洛里亚尼（Samantha Floreani）指出：“租房者被迫提供的个人信息的数量和类型造成了不合理的隐私和数字安全风险。”





“谁能获得这些信息，以及这些信息将被保存多长时间，往往都非常不明确。”



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今年4月，Choice的一份报告发现，澳大利亚41%的租房者曾被中介或房东施压使用RentTech平台，其中60%的人对收集的信息数量和类型感到不舒服。





Choice的活动及政策高级顾问亚拉姆（Rafi Alam）表示，需要对行业进行监管，以确保租户免受不公平和剥削性做法的侵害。





亚拉姆表示：“我们希望政府能对RentTech采取强有力的措施，因为只有建立了有力的防范措施，使用RentTech平台的企业才会停止利用房屋危机来为自己牟利。”





Snug在一份声明中告诉SBS新闻，租房者能够收到物业管理人员访问他们数据的通知，并且可以随时删除他们的个人资料数据。





该声明称：“Snug非常重视数据安全和隐私，会在60天内自动删除敏感信息和文件，以保护客户数据。”





该声明表示， Snug也对持续性的隐私改革表示欢迎。



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超市巨头Coles和Woolworths也因在生活成本危机期间涨价和创纪录的利润而被列入“酸柠檬奖”名单。





今年八月，Woolworths公布全年利税后润为16.2亿澳元，而Coles公布其现金利润上升至11亿澳元。





用于检测跌倒或紧急情况的个人警报器设备也被列入这一名单。





Choice测试了40多种个人警报器设备，认为这些设备不可靠。





在线零售商Kogan因为让购物者签订多达99澳元的送货服务同样在这一名单中。





Microsoft Gaming的X-box迷你冰箱也在这一名单之列，Choice表示，该设备制冷效果并不充分。





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