先睹为快：珀斯铸币厂发行首批农历龙年纪念币

珀斯铸币厂于周一发行了首批2024农历龙年系列纪念币。





这批标注发行日期为2024年的纪念币有金、银和铂金三种材质，尺寸和面值各不相同。





该系列的首批纪念币于周一面世。在2024年2月农历新年之前，还将有更多的纪念币陆续发行。



珀斯铸币厂发行的2024农历龙年纪念币 Credit: The Perth Mint 澳大利亚珀斯铸币厂的农历新年纪念币于1996年首次发行，该系列纪念币以十二生肖为图案，至今已发行至第三个系列。





珀斯铸币厂表示，据说每个不同生肖的人会有不同的性格特征，龙年出生的人被赋予勇敢、坚毅和智慧，被视为雄心勃勃、魅力四射和成功的人。





珀斯铸币厂铸币产品经理尼尔·万斯（Neil Vance）表示，铸币厂在2012年发行的龙年纪念币需求量空前，2024年发行的龙年纪念币也吸引了来自海外的浓厚兴趣。





他说：“多年来，澳大利亚农历新年系列纪念币吸引了全球的收藏家和投资者。”





由于龙的吉祥动物形象，他预计龙年纪念币将大受欢迎。



珀斯铸币厂发行的2024农历龙年纪念币 Credit: The Perth Mint 龙年纪念币的设计者是Ing Ing Jong。珀斯铸币厂表示，她是一位经验丰富的钱币设计师，其作品对亚洲神话题材进行了探讨。





Ing Ing Jong说：“应邀设计我们的农历龙年纪念币是一项巨大的荣誉，同时我也感到敬畏，因为这种强大的神兽具有深远的意义。”





“为了向中华文化致敬，遵循几千年来龙的表现形式是重要的，但我也想创造出全新的诠释。”





2024年，珀斯铸币厂将庆祝其成立125周年。所有2024年发行的硬币背面都将印有特殊的“P125”铸币标识。龙年纪念币将是首批发行的带有该标识的硬币。





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