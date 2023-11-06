再有25名澳大利亚人从加沙脱险返国 恳求政府协助被困当地的亲人

要点： 一些澳大利亚人从被围困的加沙地区撤离，抵达悉尼、墨尔本和阿德莱德；

政府正推动人道主义停火协议，以助更多澳大利亚人撤离；

通过一项协议，数以百计的国际旅客可以通过拉法口岸进入埃及。

加沙地区正受到哈马斯与以色列的战火煎熬。一些澳大利亚人从被围困的加沙地区撤离后，现已回到家中。





这些成功从加沙撤离的澳大利亚人表示，他们仍有亲人被困在当地，所以无法去庆祝自己安全脱险。





萨克尔（Mona Sakr）与丈夫于周日（11月5日）晚上抵达悉尼机场，当晚一共有25名澳大利亚人通过暂时开放的拉法口岸进入埃及后，顺利回到澳大利亚。





萨克尔接受SBS新闻采访时，留着泪说： “我们还有家人在那里。我正在看新闻，看看他们是否还活着。”





她说姐妹、兄弟及所有家人还在加沙那里。





其中有一家四口抵达阿德莱德，有一家三口抵达墨尔本，另外12名乘客搭乘商业航班抵达悉尼。





萨克尔在描述加沙缺乏食物、水和药物的人道主义危机时哭了。 她因此病重，在埃及接受治疗。





萨克尔的丈夫描述：“她（妻子）经历了地狱般的经历。我们无法形容它......这对我们来说已经三个星期了，我们生活在一场噩梦中。我们无法工作，我们无法吃饭，我们无法生存。 ”



The young woman expressed relief to be reunited with her husband, but said her heart was in Gaza where her family remains trapped. Source: AAP / Jeremy Ng 这对夫妇感谢澳大利亚政府协助他们回家，并呼吁： “我们希望加沙停火能够尽快实现。我们厌倦了每个人都无缘无故地死去。当地民众正在失去（他们的年幼子女），失去他们的家园，民众正在受苦。”





另一名抵达悉尼的年轻女子对与丈夫团聚感到高兴，但对于被困在加沙的亲人，深表担忧。





她说：“我感到高兴，但我的亲人仍在那里（加沙），希望天佑他们。”





当这群从加沙脱险的澳大利亚人离开悉尼机场时，他们加入接机的团体，高呼“自由巴勒斯坦”和“自由加沙”。



联邦政府致力让更多澳大利亚人回家

澳大利亚联邦政府仍在协助67名在加沙的人，当中包括澳大利亚公民、永久居民以及其家属。





官员呼吁，应该允许仍滞留当地的澳大利亚人及其家属离境至安全地区。





外交及贸易部发言人表示：“我们持续与该地区的合作伙伴紧密合作，以确保那些希望离开加沙的澳大利亚人能够尽快离开。”



该发言人说：“是否能够离境取决于众多因素，加沙的形势依然极其严峻且迅速变化。”





助理外长怀特斯（Tim Watts）表示，目前在边境，暂时未有下一批澳大利亚人能离境。





他在周日说：“因为我们知道加沙的形势有多么危急，我们正积极努力争取。”





“那里的人道主义局势真的非常严重......这也是为什么我们一直呼吁人道主义停火，以协助那些有迫切需要的人能安全地得到人道主义协助。”



Families and friends wait as Australian citizens and permanent residents arrive after fleeing war-torn Gaza at Sydney International Airport on Sunday. Source: AAP / Jeremy Ng 上周，在美国、埃及、以色列和卡塔尔之间的协商下，数百名国际公民得以自加沙越过边境进入埃及。





10月7日，哈马斯对以色列南部发动突袭，导致1400人丧生，挟持超过240人。在这之后，以色列开始轰炸加沙。





由哈马斯控制的加沙的卫生部门在周日表示，已有超过9770名巴勒斯坦人在当前战火中被杀。





澳大利亚前总理莫里森（Scott Morrison）与英国前首相约翰逊（Boris Johnson）于周日抵达以色列。莫里森表示，他们的到访是表明“与以色列人民和国家团结一致的展示”。





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