关注注意力缺陷多动障碍的评估和治疗 澳洲新报告提出哪些关键要点？

澳大利亚一个参议院委员会对注意力缺陷多动障碍的调查已得出结论，认为这个情况是一个“公共卫生问题”，需要采取“更加一致和协调的方法”来改善患者获得评估和支援服务的机会。





该委员会由来自各个政治派别的参议员组成，在为期三天的澳大利亚各地公开听证会上研究了700份意见书和79名证人提供的证据。





调查听证会获悉，居住的地点、费用、社会偏见、性别、文化和语言背景，以及州和领地不同处方药物的法规等因素，正影响注意力缺陷多动障碍患者获得所需评估和支援的机会。 在某些情况下，他们必须等待数年才能获得帮助。





该报告还指出，无法获得足够的治疗和支援服务会对这些患者带来“终生的”影响，包括他们的健康、自尊、人际关系、教育、就业和财务状况。





该委员会成员之一、绿党议员乔丹·斯蒂尔-约翰（Jordon Steele-John）表示，该调查报告具有历史意义。





他于周一（11月6日）向参议院说：“整个调查过程中已经非常清楚地表明，注意力缺陷多动障碍是一种深受社会偏见和误解的疾病。”



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调查报告有哪些建议？

这个调查在其 284 页的报告中提出了 15 项建议，主要涉及为注意力缺陷多动障碍患者建立全国一致的评估和治疗，并使得费用更容易负担。





该报告呼吁政府资助一个针对注意力缺陷多动障碍的全国架构，由倡议者和社区组织以及有相关生活经验的人共同设计。





该报告也建议加快制定注意力缺陷多动障碍药物的统一处方规则，确保各州和领地一致。





其他建议包括审查和修改国民医疗保健和药品福利计划、实施共享护理模式、政府资助研究以提高大众认识并减少社会的偏见、改善培训医疗专业人员，以及资助相关的倡议团体。





该委员会在报告中表示：“很明显，政府架构内需要采取更一致和协调的方法，以确保患者能够从架构内获得服务。”





“这包括卫生和教育系统的改革，以确保患者在生命的各个阶段都能持续获得支援。”





“对于要落实委员会的建议，充足的政府资金是至关重要。”





绿党曾推动将一名残障事务部长纳入内阁，但这提议遭到政府和联盟党的参议员拒绝。尽管最近残障事务皇家委员会提出了同样的建议。





联邦政府有三个月的时间对调查报告作出回应。



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专家和患者有何反应？

专门治疗注意力缺陷多动障碍的儿科医生保尔顿（Alison Poulton）表示，该报告强调了那些在澳大利亚寻求诊断和治疗的人“极度缺乏支持”。





她说：“随着大众对注意力缺陷多动障碍的关注不断增加，该病症的资讯不足以及缺乏合资格的专业人员去诊断和治疗这病症，情况已经达到危机点 。”





“如果参议院调查的结果意味着将来的注意力缺陷多动障碍患者能够获得所需的支援和治疗，那就太好了。”





注意力缺陷多动障碍基金会发言人威兹曼 （Christopher Ouizeman）在堪培拉调查听证会上提供证据，他表示调查结果证实了很多人在社区中已知的事情。





他说：“长久以来，澳大利亚公共卫生系统没有充分认识注意力缺陷多动障碍。他们通常未能诊断、治疗和提供药物。目前，澳大利亚各地私人精神科医生和专科儿科医生的轮候时间都超过 12 个月。”





“我们希望这次调查提出的全面建议能够成为催化剂，去彻底改变公众对注意力缺陷多动障碍的看法，以及改变目前资助模式。”





澳大利亚注意力缺陷多动障碍专业协会也有代表在调查听证会提供证据，表示“欢迎并支持”报告的所有 15 项建议。





该协会主席科吉尔（Dave Coghill）表示：“该报告非常详细，虽然需要每个人都付出大量努力，但在政府的适当支持下，这些建议是可以实现的。”





该协会的生活体验总监布朗（Louise Brown）表示，虽然该报告读起来“令人心碎”，但这些建议“绝对是迈向正确的方向”。



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主持人兼艺人鲁西亚诺（ Em Rusciano）参加了在墨尔本举行的调查公开听证会，她表示注意力缺陷多动障碍患者取得了“一些重大胜利”，但也错失了一些机会。





她在社交平台Instagram 的帖文中说道：“事实上，他们没有将注意力缺陷多动障碍视为国家残障保险计划的一部分。如果这样做，特别是较迟获确诊的成年人，就可以获得急需的治疗，包括行为治疗、言语治疗、心理支援，对于帮助他们非常重要……我为此放弃了很多其他的东西。”





患有注意力缺陷多动障碍的鲁西亚诺于去年八月，在全国记者俱乐部发表演讲，呼吁将这种疾病纳入国家残障保险计划中的主要疾病清单上。





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