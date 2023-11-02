从陌生到默契：墨尔本马拉松领航员携手视障跑者 创个人最佳纪录

要点： 澳洲盲人体育协会（BSA）估计，全澳约有超过57.5万名盲人或视障人士；

一项调查显示，女性残障人士参与体育运动的比例较低；

专家说，残障人士参与体育运动的障碍包括交通、成本和自我质疑等。

10月中旬，刚满40岁的吴磊参加了墨尔本马拉松，全程用时4小时22分钟。





这比他的个人最佳成绩慢了40多分钟， 但他表示， 自己感受到了前所未有的成就感。





他告诉SBS中文，这是自己首次担任“领航员”，主要扮演从中国广州前来参赛的视障跑者陈惠兴的“眼睛”。





一根长约15厘米的绳子将这两位素未谋面的跑者联系在了一起，向着同一个目的地奔跑。





在数名领航员的协助下，陈惠兴在墨尔本跑出了个人最佳的马拉松纪录。





“……她们要完全信任你手上的绳，信任领航员给的信息，她们才能够放开自我、真正去大胆地跑起来，”吴磊说。



她们所做出的努力对我来说也是一个反向的激励。 墨尔本马拉松领航员吴磊

吴磊（左）和视障跑者陈惠兴（右）在10月中旬的墨尔本马拉松比赛中。 Credit: Supplied

“兔子” 和 “推土机”

吴磊告诉SBS中文，比赛当天共有三名志愿者作为陈惠兴的领航员，他们主要扮演了两个角色。





一个人握着绳子引领视障跑者（ 也被业内人士称为“兔子”）， 另外两个人则充当 “推土机”在前面开路， 让前面的跑者知道后面有视障跑者正在靠近。





吴磊表示，自己作为握绳的人时，需要告诉视障跑者脚下每一步的情况，让她们知道什么时候应该加速，什么时候有坡。





“绳子作为一个应急措施，我们没有办法及时提供口头信息的时候就用绳子提醒她一下，可能要减速，可能要变向，”他说。



我们对她们提供的信息就是她们的眼睛，她们根据我们的这些信息来及时做出反应。 墨尔本马拉松领航员吴磊

墨尔本IT从业者Ken （Wukong）Ye是比赛当天主要担任“推土机”角色的领航员之一。



在墨尔本马拉松比赛中，吴磊（右）和Ken Ye（左）担任视障跑者陈惠兴（右二）和欧翠芬（左二）的领航员。 Credit: Supplied 他告诉SBS中文，在正式比赛前，他们参与了Achilles Melbourne组织的领航员培训。这是一家为残障人士和领航员提供跑步训练的非盈利机构。





为了更好地了解视障跑者以及把握沟通信息的时机，Ken Ye尝试闭上眼睛，在另一个人的协助下跑步。





回忆起在黑暗中跑步的感受，Ken Ye说：“如果他（领航员）没有给你讲到一些事情，你就会被台阶绊倒，或者突然到一个下降了一个地方，你会有点踩空的感觉。”



这样你就真正体会到当你在指导一个盲者的时候，你应该在什么点给他一个什么样的指导，你要提前倒计时……比如321下坡，他就有一个感觉，不会踩空。 墨尔本马拉松领航员Ken Ye

在这些领航员的协助下， 56岁的陈惠兴在墨尔本创下了个人最佳马拉松纪录——4小时22分16秒。





陈惠兴从小患有视网膜色素变性，视力最好的时候只有0.2。随着年纪增长，她的视力越来越差，现在她的双眼只有光感。





“从2015年开始，我就开始了我的跑马生涯。我觉得自己不应该再呆在家里不出门，我希望自己能通过这个活动走出家门，”这位退休盲校老师告诉SBS中文。





另一位和陈惠兴一同从广州来到墨尔本的视障跑者欧翠芬强调，如果没有领航员，她们不可能跑完全程。



陪跑人对我们这样的跑者来说真的是很重要，非常的重要，如果没有他们，我们就跑不了马拉松。 墨尔本马拉松视障跑者欧翠芬

在墨尔本马拉松中，视障跑者和领航员的背后会贴有标识。 Credit: Supplied

专家：希望视障人士的体育参与度更高

受访的两位领航员均表示，当他们与两位视障跑者在墨尔本马拉松的跑道上奔跑时，收获了很多掌声和加油声，也让更多人关注到了视障人士这一群体。





Ken Ye回忆起跑步当天的场景说道，许多跑者非常友好，看见视障跑者他们会说“amazing，well done（非常棒）”，“他们会很主动地给你让路。”





根据澳洲盲人运动协会的数据， 目前全澳约有超过57.5 万名盲人或视障人士。





该协会 去年进行的一项调查显示 ，在失明或视力受损的受访者中， 有67％的人说他们参加了视障运动。其中，75％的男性参与了视障运动，而女性的参与比例仅为57％。





一项调查报告显示，近一半的女性视障人士没有参与体育运动。 Credit: 澳大利亚盲人运动协会 然而，并不是所有视障人士都参与了体育运动。





Achilles Melbourne的创始人Amanda Kwong表示，尽管有很多残障人士积极参与体育活动，但仍有许多人选择呆在家中。





Amanda Kwong说，澳洲人对体育运动的参与率本身就比较低，残障人士的参与率则更低。





澳洲体育委员会的一份最新 调查 报告称， 每10名15岁或以上的澳洲人中，只有4人每周至少参加一次体育活动。



如果你是残障人士，那参与率更低，如果你是女性残障人士，参与率甚至更低。 Achilles Melbourne的创始人Amanda Kwong

Achilles Melbourne的创始人阿曼达（右）认为，澳洲残障人士对体育运动的参与率有待提高。 Credit: Supplied

障碍：交通、成本和自信心

专家表示，交通、成本和没有合适运动器材是阻碍残障人士参与体育运动的障碍之一。





“（我们的调查结果显示）四分之三的盲人或视障人士需要乘坐交通工具才能参加体育运动， 而大多数人（59％）需要家人、 朋友或护工的协助才能到达目的地，”澳洲盲人运动协会的市场营销经理费利西蒂·威尔克斯（Felicity Wilkes）告诉SBS中文。





Amanda Kwong认为， 自我怀疑也是残障人士面临的困难之一。





“另一个障碍是（如何）让残障人士相信自己能做到，”她说。



有时候，他们需要一些时间才能意识到自己真的可以走出家门，做一些体育活动。 Amanda Kwong

Amanda Kwong和费利西蒂均表示， 看到其他视障者参加体育运动是鼓励其他人参与的重要动力。





“只要你有梦想，你就有机会实现它，没有‘办不到’这个词，”澳洲盲人运动协会的大使柯特尼·韦贝克（Courtney Webeck）说。





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