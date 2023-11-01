离开城市到维州小镇工作生活 这些多元文化背景人士分享心路历程

从孟买到墨尔本，再到玛丽伯勒（Maryborough），来自印度、25岁的普雷雅琳（Prealene Khera）抓住了一个机会，来到维州偏远地区的一个小镇开始了她的新闻工作。





当她到Maryborough District Advertiser工作的时候，她发现自己是这家机构150 年历史上聘用的第一位有不同肤色的员工。





普雷雅琳此前一直生活在墨尔本。媒体是竞争激烈的领域，她被新的职业机会所激励，于是来到玛丽伯勒。





她回忆起最初当地的人们对印度的不经意评论或假设。她说，她经常遇到当地人问她“来自哪里”的问题。





她认为一些说法或者问题并不合适，也没有必要。



Prealene Khera is the first person of colour to work at the Maryborough District Advertiser. Source: SBS / Jackson Finter

从墨尔本到玛丽伯勒

普雷雅琳来到小镇的经历是SBS和Blackfella Films新的三集系列纪录片《Meet the Neighbours》的一部分。该系列将于11月1日播放，讲述了来自不同文化背景的八户人家离开城市，来到维州小镇生活和工作三个月的经历。





这项社会实验旨在深入了解澳大利亚偏远地区面临的挑战，包括缺乏可负担的住房、技术工人短缺、关键服务和基础设施投资不足。





玛丽伯勒约有8000人，曾经是一个多元文化和充满活力的城镇，如今它却成了澳大利亚种族多样性最低、处境最不利的城镇之一，人口老龄化速度也很快。



In the regional town of Maryborough, only 3.3 per cent of residents speak a language other than English at home, according to the 2021 Census. Source: SBS 澳大利亚国立大学社会研究和方法中心的人口统计学家莉兹·艾伦（Liz Allen）表示，玛丽伯勒面临的挑战与澳大利亚其他许多偏远地区的社区“没有什么不同”。





她表示，很多偏远社区面临的人口困境非常类似，那里的人口逐渐老龄化，社区逐渐失去生机，工厂撤离，年轻人不再在街上徜徉，甚至连足球队都解散了。





她说：“像玛丽伯勒这样的社区没有太多机会，因此我们遇到了这种人口困境的糟糕局面。”



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根据2021年的人口普查数据，玛丽伯勒小镇45.9%的人口来自英国血统，43.5%的人口认为自己是澳大利亚人，其他排名靠前的血统包括苏格兰、爱尔兰和德国。该镇84.4%的人口在澳大利亚出生，75.1%的人口的父母也都在澳大利亚出生。





艾伦提到，尽管新移民不太倾向于去澳大利亚的偏远地区，但如果能向新移民提供合适的机会和设施，他们能够帮助筑造小镇的未来繁荣。



移民不会夺走本地人的工作，不会导致房价上涨，也不会降低工资水平——事实上，移民是经济和社会生命线的重要来源。 莉兹·艾伦

“归根结底，移民使这个国家的经济得以持续发展；移民有助于保持我们强大的劳动力队伍，有助于满足我们劳动力的需求。”





“《Meet the Neighbours》这样的节目（正在）向我们揭示人口逆风的现实，以及我们将如何应对经济现实中的困难。”



渴望文化联系

来到玛丽伯勒后，普雷雅琳最终在镇上安顿下来，她认为记者的工作让她比大多数新居民更深入地了解了这个社区。





她说：“起初，我并不确定，社区会如何看待我进入他们的空间，也不确定他们是否会信任我，让我讲述他们的故事，因为当时我是一个外来者，而且我的长相和声音显然也与他们所习惯的不同。”





“但情况完全不是我原来所想，我接触的每个人和报道的每场活动，都让我感觉自己受到了真正的欢迎。”





她说她也对自己有了更多的了解。



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在墨尔本这个受新移民欢迎的多元文化城市，普雷雅琳有很多机会与来自家乡的人交流，但在玛丽伯勒，她发现自己渴望同样的文化上的交流。





她说：“我在墨尔本时，并没有积极参与当地的印度社区活动，但搬到维州的偏远地区后，我意识到，我当时对这样一个社群的存在感到理所当然，因为我发现自己如今很渴望在玛丽伯勒也能有这样的文化联系，但没有，”她说。





“我开始意识到，我真的很珍惜那些让我想起家乡的纽带。”



偏远地区的接纳

苏拉芙（Suelaf）和她的丈夫法蒂（Fadi）以及三个孩子一起参加了这个纪录片系列，当时她正怀着他们的第四个宝宝。





她曾担心是否会被这个偏远地区的小镇所接受，但她说，社区的态度和生活方式都让她感到惊喜。





她表示，起初她对这个关系紧密的社区如何看待一个中东穆斯林家庭感到“有点紧张”。



Suelaf, her husband, and their three daughters were pleasantly surprised by the town of Maryborough. Source: SBS / “对我来说，问题不仅在于他们如何接受我们这些陌生人，还在于他们如何在宗教上接受我们。”





“我知道玛丽伯勒是个非常保守的社区，所以最初我会有些担心他们是否能够接纳我们，但最终，这里让我感到惊喜，”她说。





她表示，她会“百分之百”考虑长期在偏远地区城镇居住。





“我们喜欢在这样的地方生活，喜欢这里的日常，喜欢这里的宁静。这里能够远离城市，没有道路施工和交通拥堵，而在城市里总是感到很匆忙。”





苏拉芙说，她希望这个节目能够展示移民和小镇居民的经历。





她说：“我觉得很多人都明白寻求庇护者和难民在澳大利亚重新开始生活的艰辛，但很少人了解那些因移民或因婚姻而来到这些偏远地区城镇的人的生活状态。”



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“能够通过这个节目看到他们背后的故事，同时也能了解到偏远地区小镇在工作机会和设施建设上所面临的短缺情况，这真的很好。”





她表示希望让人们看到在澳大利亚所有偏远地区正在面临的情况。





《Meet the Neighbours》从11月1日起每周三晚7:30在SBS播出，所有剧集都可以在SBS On Demand上免费观看。





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