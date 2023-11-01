华人医生解读：澳洲正经历新一波新冠疫情 现在是结束国家紧急响应的合适时机吗？

首席医疗官表示，澳大利亚正在面临新一波COVID-19疫情高峰。另一方面，联邦卫生部宣布，从10月20日起结束对新冠疫情的紧急响应。





现在是否是结束紧急响应的合适时机？华人医学从业者分享了自己的解读。



澳大利亚是否正在经历新一波新冠感染？

自9月以来，墨尔本的注册全科医生张勇观察到，来他诊所的COVID-19患者增多了。





他告诉SBS中文：“确实看到了来我们诊所的新冠病人有一个上升的趋势，因为我们直到6月之后是持续下降趋势，但最近确实很多病人联系我们，说出现了感冒的症状，或出现其他症状后做了测试，发现是（新冠）阳性。”





张勇医生的观察与最近的新冠感染数据是一致的。





根据澳大利亚卫生部的数据，在截至上周二的一周内，澳大利亚各地报告了6550例新冠病毒感染病例，平均每天报告936人感染，同比前一周增长23.6%。





在截至上周二的七天内，全澳有1245人感染新冠病毒住院，同比此前一周增长17.5%，也创下自7月以来的最高数字。





每周因COVID-19住院、进入重症监护室和新增病例统计（2020年1月1日至2023年10月24日） Credit: Department of Health and Aged Care 据《悉尼先驱晨报》报道，联邦首席医疗官保罗·凯利（Paul Kelly）表示，澳大利亚明显处于又一波COVID-19感染浪潮。





他表示，仍然可能会出现一种令人担忧的全新变体，但他预计，新一波感染的将不会像之前那么严重。





目前，澳大利亚卫生部门没有宣布新的主要变种出现。但张勇医生认为，临床经验表明，很可能会有新的变种病毒出现。





“什么时候最容易产生病毒变种？就是有大量患者（出现）、疫情大流行的时候，”他说。



现在是否是结束新冠疫情紧急响应的合适时机？

今年5月，世界卫生组织宣布，COVID-19不再构成国际关注的突发公共卫生事件。





澳大利亚卫生部于上个月宣布，从10月20日起，COVID-19不再是具有国家重大传染病事件（CDINS）。





根据联邦卫生部的定义，国家重大传染病事件是指需要事实国家政策、干预措施和公共信息，或部署联邦和各司法管辖区之间资源以协助管理受影响地区的传染病事件。





“也就是说，在一个大型疫情爆发的时候，在应急措施下，政府必须要有相关的资源可以使用，”张勇医生解释称，“我们可以看到在卫生医疗组织，包括很多公立医院，都有这样的拨款或人员资源的使用。”



澳大利亚首席医疗官保罗·凯利 Source: AAP / AAP 联邦卫生和老年护理部上月底表示，尽管新冠疫情仍对澳大利亚人的健康构成严重威胁，需要公正和政府的不断警惕，但各州和领地的卫生系统已经做好准备，在管理新冠病毒的同时管理其他传染病。





卫生部表示：“工作重点仍然是疫苗接种、预防、减少传播以及对重症、住院和死亡的管理。”





“鉴于大多数国家协调和应对措施已经结束，取消国家重大传染病事件不会对澳大利亚目前对COVID-19的管理产生任何重大影响。”





从11月10日开始，澳大利亚将不再每周报告疫情数字，改为每月报告一次。位于堪培拉的国家事件中心（National Incident Centre）也自四年多来首次关闭。





作为卫生部的应急响应中心，国家事件中心确保对澳大利亚的突发卫生事件做出一致、协调的响应。







首席医疗官凯利向《悉尼先驱晨报》表示，国家重大传染病事件声明的结束不会对澳大利亚对COVID-19的管理产生重大影响。但他想知道现在是否是结束将COVID归类为国家重大传染病事件的合适时机。





张勇医生认为，澳大利亚人无需为此感到惊慌。





他说：“政府的这个措施也是告诉我们新冠已经有了一个很好的管理和应对，我们不再把它看作一个紧急的、危机的状况，而把它纳入一个正常的流行病范围内。”



我们现在已经很有经验，从上到下——从大型医院，到社区医疗、基础医疗、全科医生，我们都有一个很完善的应对措施。 张勇医生

澳大利亚人应该如何保护自己？

张勇医生认为，尽管在政策层面取消了对新冠疫情的“紧急应对”，但在应对COVID-19方面，患者和普通民众并不会受到显著影响。





“经过了几年的‘历练’，我们已经有了一套很好的应对措施，”他说，“比如我们有疫苗，尤其是超过75岁的长者，澳大利亚的疫苗接种率是全球最高的。”





“如果发现阳性，我们有快速抗原测试；政府也预备了大量的抗病毒药物。抗病毒的治疗在感染后前五天使用最有效，而我们现在的一系列措施都可以保证患者能够得到快速的治疗，”他说。



张勇医生 Credit: Yong Zhang



根据联邦卫生局的数据，截至10月25日，全澳18岁以上的人群中，以接种了410万次加强疫苗，其中120万次的接种者是75岁及以上人群。





“我们可以与过去的经验一样，免疫力低下的患者考虑接种（疫苗），可以戴口罩保护自己。如果确诊新冠，可以及时找家庭医生开抗病毒的药物。”





“几种手段综合，我们会大大降低死亡率和重症患病率。通过这一些列措施，我们可以把新冠作为一个普通的流行病来治疗和应对，”他说。





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