新薪酬协议赢家：澳国家男女足球员将在足球相关收益中获更多份额

要点： 澳大利亚国家男足队和女足队已经签署一份新的薪酬协议；

这将使他们获得足球收益的更大份额；

澳大利亚国家女足队球员此前的核心合约已取消。

在签署破纪录的集体薪酬谈判协议后，澳大利亚足球协会将着手处理新的长期电视转播协议，然后将注意力转向国家女足主教练古斯塔夫森是否续约的事宜。





澳大利亚足球协会和澳大利亚职业足球员协会周三在悉尼公布新的集体薪酬谈判协议，奖励澳大利亚男女子足球队在去年以来的世界杯上取得的历来最好成绩。





该份新协议有效期至2027年，包括球员将受惠于与澳大利亚足协按五五分账的比例，平分世界杯的奖金，两支国家足球队的球员也将可分享澳大利亚足协的收入。





澳大利亚国家女足Matildas球员的核心合约已取消，取而代之的是与男子队享有同等的比赛报酬。





这些变化意味着在没有任何比赛收入分成的情况下，澳大利亚国家男女足的球员每年可赚取多达20万澳元。



The Matildas thrilled the nation with their World Cup exploits. Source: Getty / Stephanie Meek - CameraSport 根据新协议，球员薪金的70%来自比赛费用，其余30%来自每年的商业款项。





根据先前的安排，国家女子足球员的薪酬是分级制度，“一级”球员的年薪约为11万澳元。





球员子女（四岁或以下）的照顾者将获得住宿，作为澳大利亚足协首席执行官约翰逊（James Johnson）所说“全球独一无二”的协议的一部分。





约翰逊说：“我认为此举在行业中树立了新趋势、新标准，我们很高兴能够与澳大利亚职业足球员协会以及球员合作。”





新的收入分成机制的首批项目包括澳大利亚足协为国家队达成新的电视转播合约。





约翰逊告诉澳联社，他希望达成一项新协议，其中包括世界杯以外的国家男子足球队赛事，以及所有国家女足的比赛，并于明年初或之前生效。





目前与十号电视网的协议将于 2024 年底到期，澳大利亚足协希望能够利用世界杯的成功，作为处理新电视转播合约的最佳时机。



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约翰逊说：“今年12月可能有点太进取，明年1月更有可能。”





“我们想要一份破纪录的转播协议，我们有信心通过现有的方案来实现这个目标。”



古斯塔夫森是否续约仍未清楚

随着教练古斯塔夫森进入合约的最后一年，约翰逊还必须了解他对续约是否有兴趣。





在过去 18 个月内，来自瑞典的古斯塔夫森冷静地带领澳大利亚国家女足队晋身今年世界杯的四强。





自世界杯以来，古斯塔夫森一直被指与其他球队有联系，特别是美国国家女足队。







约翰逊有信心这位50岁的教练将完成目前的合约，合约至明年奥运会后到期，届时双方将决定是否继续合作。



Matildas coach Tony Gustavsson is in the final year of his contract. Source: Getty / James Worsfold 约翰逊说：“古斯塔夫森正处于合约的最后一年，当我们与他签约时，我们已将重点放在四项主要赛事上。”





“我们的重点是奥运会预选赛，并希望能够去巴黎比赛。”





“我们会坐下来和古斯塔夫森讨论他的未来，目前有些传言，如果其他国家想要我们的教练，并不是坏事。”



Socceroos fans in Sydney watching Australia's World Cup 2022 round of 16 defeat to Argentina. Source: Getty / Stringer “我非常有信心，他会努力去履行合约，他想做一些国家女足从未做过的事，那就是在重大赛事中赢得奖牌。”





同时，约翰逊表示，他对于不与沙特阿拉伯争夺2034年男足世界杯的决定感到满意，藉此释出“善意”，加强澳大利亚主办2026年女足亚洲杯的希望。





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