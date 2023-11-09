SBS全新纪录片《Audrey Napanangka》沙漠中探寻殖民历史 见证她的传奇故事

奥黛丽（Audrey）出生在澳大利亚中部原住民的世界正在发生变化的时候。





殖民化继续凌驾于那里已经存在了几千年的传统方式之上。





如今，作为祖母和曾祖母，奥黛丽通过以文化、语言和西方教育为中心，与伴侣桑托（Santo）一起抚养年轻人走向更广阔的世界。



现在，一部长篇纪录片正在将这个故事放到大银幕上。《Audrey Napanangka》在NITV首播，是一部围绕亲情而内容丰富的纪录片。



该节目拍摄了10多年，讲述了瓦尔皮里（Warlpiri）女族长、艺术家兼演员奥黛丽和她的西西里（Sicilian）搭档桑托在殖民地体系中生存，将他们所照顾的孩子团聚在澳大利亚中部的沙漠中的故事。





这部亲情纪录片展示了一个关于亲属关系和家庭力量的令人心动的故事，是在姆帕恩特韦（Mparntwe）的阿伦特人（Arrernte）、西奥山（Mount Theo）和尤恩杜姆（Yuendumu）的瓦尔皮里人以及安马蒂耶尔人的土地上制作的。





“我很高兴分享我的故事，这样人们就可以了解我的生活。对我来说，家庭就是一切，” 奥黛丽·纳帕南卡说。



导演兼联合制片人佩内洛普·麦克唐纳（Penelope McDonald）说，这部纪录片展示了亲属关系的力量。





“在我们创作这部纪录片时，能和奥黛丽一起走多年，我感到非常荣幸。这是一个关于爱、勇气和韧性的故事，讲述了一个非凡家庭的故事，记录了十多年，代代相传。





“我非常感谢奥黛丽和她的家人开放家园并分享生活。这个来自澳大利亚跳动的心脏的中心故事现在对我们来说比以往任何时候都更加重要和相关，” 她说。 11 月 12 日星期日晚上 8 点 30 分在 NITV 上观看 Audrey Napangka 。





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



