【观点】如何看待澳联储再次升息

Inflation fuel

Source: AP

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澳联储在暂停升息半年多后，再次提高现金利率。

悉尼大学商学院的李薇博士认为，再次升息是为了抑制通胀的选择，但多次的升息还是不太可能会造成澳大利亚的经济衰退。

此前，澳大利亚的借贷者希望能在节日来临前避免再次加息。

储备银行董事会在做出决定时将考虑一系列强于预期的通胀数据、强劲的支出和就业市场的韧性迹象，但对于他们会采取哪种做法，意见不一。

Aequitas Investment Partners 的联席首席投资官大卫·伯顿·琼斯在接受 SBS 的 "On The Money "节目采访时谈到了对未来的预期。

他表示，是否加息可能接近五五开，基本上是在抛硬币。但下个季度肯定会加息，所以无论是今天还是下个月都无所谓，加息是完全可以预期的。现在的情况是，如果明天不加息，他认为市场会有非常强烈的反应，包括股票、债券和房地产。

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