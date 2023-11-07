四天工作制在医疗保健行业是否行得通？如何减少从业人员的倦怠感？

新冠疫情导致发达国家大量卫生保健工作者外流，加剧了现有的卫生保健人员危机。





在澳大利亚，医院员工的流动率在2022年达到近20%。2023年，仅维州的医院候诊名单就激增至8万人。美国和英国也面临类似的工作人员配备问题。





目前，全球正在努力培养新的卫生专业人员，并促进医生的技术移民。然而，留住现有的工作人员是最重要的战略。





此前的新冠大流行加速了对更灵活工作安排的探索，而每周四天工作制的想法和试行也在不断获得支持。这能否成为医疗保健行业留住员工的一种解决方案？



职业倦怠

医疗保健行业人员的职业倦怠程度历来较高。





他们既要兼顾繁重的工作（包括长时间工作和轮班工作），又要承担家庭责任，这可能会导致工作与家庭之间的矛盾。





此外，这一职业的性质意味着工作人员经常会遇到病人死亡等情况，这进一步加剧了他们的压力。并且，新冠疫情也加剧了医护人员的职业倦怠问题。





职业倦怠通常会导致医护人员辞职，也会促使他们提前退休。





对于那些仍然留在医疗行业的人来说，职业倦怠会对他们的工作效率产生负面影响，包括增加出现医疗差错的可能性。



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一周四天工作制的兴起

四天工作制基于一个被称为“100-80-100”的工作安排，即在80%的时间里实现100%的生产力，并获得100%的薪酬。





这可能意味着员工从周一工作到周四，但会获得全额工资，并被期望四天的产出与五天内的产出相同。





在剑桥大学和4 Day Week Global合作的一项试点研究中，71%的参与者表示感到倦怠程度有所减轻，员工辞职率下降了 57%。这些结果与比利时、西班牙、日本、澳大利亚和新西兰的试验结果相似。





但是，在医疗保健领域实行每周四天工作制会面临着独有挑战。这种工作模式主要在办公室和企业环境中试行，在这些环境中，每周工作五天，总计 35至40个小时是常规的工作。





但对于许多医疗工作者，尤其是护士来说，更长的工作时间和轮班工作是常态。护士通常要在公共节假日工作，可能要连续工作六七天才能休息几天，而不是标准的工作五天休两天。





此外，许多医疗保健服务机构，如医院和老年护理机构，需要每周工作七天。任何调整后的工作安排都必须确保持续、充足的人员配备。



Source: AAP 因此，从每周五天工作制直接过渡到每周四天工作制可能并不可行，也不适用。





相反，“100-80-100”这一模式的概念应更广泛地适用于医疗保健行业，重点是减少和优化工时，并解决该行业轮班和劳动力规划的具体问题。





将这一模式应用于医疗保健应重点放在通过减少压力和倦怠来提高生产力上。虽然改为每周工作四天不一定可行，但应在“100-80-100”模式的指导下，强调缩短工作时间。





这个“100-80-100”模式在医疗保健领域的应用会各有差异。例如，专科医生通常每周工作50小时，因此采用该模式可将其每周工作时间缩短至40小时。





轮班安排，尤其是护士的轮班安排，应侧重于如何减少疲劳，进而减少倦怠。这可能包括在一天中为每位工作人员安排一致的轮班时间，实施更短的轮班时间，合理安排连续工作日（而不是连续工作七天或更多天才休息一天）。



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益处

减少工作时间和优化轮班安排有助于减轻医护人员的压力、职业倦怠以及他们的工作与家庭的冲突。所有这些问题的缓解或者解决都更有可能留住员工。





这还能大大减少因频繁招聘新员工而产生的高昂成本。特别是考虑到招聘和培训一名高专业水平的医疗人员可能需要的费用，有时这笔支出甚至可能是他们年薪的两倍。





此外，实施更短的轮班时间，例如，轮班时间从12小时缩短为4小时或8小时，这可能会让那些平时难以安排的班次更容易被接受。





而且，这样的安排对那些希望兼职工作或者已经退休但愿意继续工作的人也很有吸引力。





再者，减少职业倦怠和缺勤现象将提高员工的工作效率。这将间接降低成本，有益于公众健康。



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挑战

由于从职业倦怠中恢复过来可能需要几个月到几年的时间，因此一旦实施任何改革，其好处都可能需要一段时间才能体现出来。





而且，鉴于医疗行业目前的人员短缺状况，减少工作时间以及对轮班进行其他改革在初期都会有遇到困难。





也许通过一些政策措施，如移民激励措施和对医疗保健专业人员的培训补贴，能够加强医疗队伍，使得弥补这一缺口变得更容易一些。





尽管实施起来并不那么容易，但医疗保健行业工作安排的改变可能会产生比在其他行业更大的积极影响。





本文作者：





娜塔莉亚·伊鲁希纳（Nataliya Ilyushina）



皇家墨尔本理工大学（RMIT University）区块链创新中心研究员





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