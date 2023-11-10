【闲话澳洲】从农贸市场到食品橱必备：澳洲蜂蜜与果酱品味指南

Arrangement of various types of jam and honey with a small plate of toast in front

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数年前，澳洲爆出蜂蜜掺假事件，相关调查发现，澳洲市场近五分之一的蜂蜜有所掺假。即便如此，蜂蜜和果酱一样，仍是不少澳洲人的家中必备。本期的闲话澳洲，SBS普通话请到特约嘉宾Helen Lewis介绍澳洲的蜂蜜和果酱制品。点击音频，收听完整节目。

在2018年，澳洲却曾爆出过蜂蜜掺假事件。调查表明，澳洲几大超市都有adulterated（掺假）的蜂蜜在售。

掺假就是加了进口“蜂蜜”，而这些进口“蜂蜜”实际上是糖浆。作为澳洲最大的蜂蜜加工商Capilano旗下的Allowrie品牌在检测中表现最差。

即便如此，蜂蜜和果酱一样，仍是不少澳洲家庭pantry staple食品橱必备。本期的闲话澳洲，SBS普通话邀特约嘉宾Helen Lewis介绍澳洲的蜂蜜和果酱制品。

蜂蜜

从加工程序来看，蜂蜜分为raw生蜂蜜和processed加工蜂蜜。生蜂蜜未经过加工，相较于加工蜂蜜，其营养成分更为丰富。但如果购买蜂蜜用于烹饪，两者均可选择。

从形态上分，蜂蜜有液态的，也有吃起来更有质感的Honeycomb蜂巢。蜂巢中的蜂蜜都是生蜂蜜。
honey pouring from the stick onto the honeycomb, the concept of fresh bee honey is good for health. Generative AI
蜂巢 Credit: Aliaksandra - stock.adobe.com
另有一种称为Creamed Honey奶油蜂蜜，它仍然是纯蜂蜜，只是通过搅拌液态和固态蜂蜜而成，呈白色，适合涂抹在面包上。

另一个分类就是在包装上写的yellow box，mountain或bush等形容词，这表示蜜蜂采集蜜的来源。

Yellow Box是一种树，mountain和bush表示蜜蜂的活动范围。一些特定花的蜂蜜能够呈现出花香。

从包装上分，瓶装的是最常见的，还有squeeze挤压式的瓶。挤压式的瓶装包装里，有twist & squeeze即螺旋式瓶口，还有upside down的瓶子，瓶口干净，且可以挤到最后不浪费。从烹饪角度来讲，计量也更为方便。

哪里购买优质蜂蜜

和果酱一样，最好的蜂蜜通常可以在农贸市场（farmers’ market）直接从蜂农那里购买。
Honey and beeswax products at a vibrant farmers market
Credit: Julien - stock.adobe.com
但如果只能在超市购买，实际上Capilano这个品牌还不错，其旗下只有Allowrie品牌被查出掺假，而且早已在超市里销声匿迹。

在澳洲，要购买到纯正的蜂蜜其实很简单，只需在标签上找到写有“100% Australian Honey”的蜂蜜即可。

果酱

果酱在英文中有许多不同的名字。最为人熟知的是jam，另一个名称是conserve。这两个词可以互换使用，但conserve听起来比较“高大上”。

与之不同的是marmalade，它专指用柑橘类水果的果汁和果皮制成的果酱。值得一提的是，用姜制成的酱也被称为marmalade。

另外还有一种叫curd的果酱，同样是柑橘类水果的果酱，通过果汁增稠而成。

当然还有jelly，与啫喱不同，jelly果酱是通过pectin果胶而不是gelatin明胶来凝固的。
various jar of jam
various jar of jam Credit: M.studio - stock.adobe.com
超市里的果酱一般有三个主要产地，分别是本土、新西兰和法国。超市自家品牌可能还包括其他国家生产的果酱。

Helen将澳洲的果酱分为三档供参考：

低档：超市自产和Cottee’s以及IXL这两个品牌。超市自家品牌多来自欧洲，而Cottee’s产自新西兰，IXL是澳洲本土产品。Helen表示，这一档的果酱口味较为单一，层次感不强，口感也较为人工。

中档：来自法国的Bonne Maman和St Dalfour，以及澳洲产的Beerenberg、新西兰产的Rose’s和Barkers，还有维州产的Yackandandah。

高档：一般需要在农贸市场购买，主要是小作坊生产，传承配方，用料丰富，口感更佳。

（本文系SBS中文普通话节目原创内容，未经许可，不得转载。如需内容合作，请来函联系：chinese@sbs.com.au或 mandarin.program@sbs.com.au)
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