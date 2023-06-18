【闲话澳洲】蛋白蛋糕、国民肉派：品味糕点中的澳式风情

Australian theme party table with flags and iconic food

Australian theme party table with flags and iconic food including mini pavlovas, lamingtons, meat pies and fairy bread. Credit: Milleflore Images/millefloreimages - stock.adobe.c

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澳洲特色青苹Granny Smith制成的苹果派、被澳洲人亲切称为Pav的蛋白蛋糕Pavlova、孩童生日必备的仙女面包Fairy Bread、以及澳洲国民食品肉派Meat Pie——无一不散发着浓郁的澳式风情。本期的闲话澳洲，特约嘉宾Helen Lewis要继续带您盘点那些别具澳式风情的糕点。点击音频，收听完整节目。

澳洲特色青苹Granny Smith制成的苹果派、被澳洲人亲切称为Pav的蛋白蛋糕Pavlova、孩童生日必备的仙女面包Fairy Bread、以及澳洲国民食品肉派Meat Pie——无一不散发着浓郁的澳式风情。

本期的闲话澳洲，特约嘉宾Helen Lewis要继续带您盘点那些别具澳式风情的糕点。

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Brownie：布朗尼。巧克力布朗尼是美国的经典糕点，传来澳大利亚后有些许变化，美式布朗尼是用面粉制作，但在澳洲，有的时候会把巧克力fudge——乳脂软糖也称为布朗尼。

近年来澳洲有为麸质过敏的人群推出的无面粉布朗尼，这种布朗尼是用杏仁面制作的，微波炉里叮10秒即可食用。Brownie一词亦可指girl scout，即幼女童军。
  • Apple Pie：苹果派。
  • Apple Strudel：德式苹果卷。
  • Apple Crumble：烤苹果奶酥。
以上三种都可以被归为苹果派，一般苹果派用short酥皮，德式苹果卷用puff酥皮，烤苹果奶酥不用酥皮。
apple strudel with cranberries and walnuts
Credit: yuliiaholovchenko - stock.adobe.
Cheese Cake： 奶酪蛋糕。主要成分是cream cheese，即奶油奶酪。

澳洲的很多奶酪蛋糕是放冰箱里固化（set）的，一般有一个用碎饼干和黄油混合做出的底。因此，澳洲的咖啡店的奶酪蛋糕如果是烘焙而成的，通常会特别标注baked。

基于奶酪的酸味，奶酪蛋糕不算特别的甜。在澳洲可能还会看到New York Cheese Cake，即纽约奶酪蛋糕。

Pavlova：蛋白蛋糕。被澳洲人昵称为pav的Pavlova蛋糕可以算是澳洲的国民蛋糕。基本成分就是蛋白加糖。

Helen表示，pav的制作超级容易，而且因为亮点在于后续加上的奶油以及水果，如果烤出的蛋糕本身长相欠佳也没关系。
pavlova cake with raspberries
meringue pavlova cake with whipped cream,caramel and fresh raspberries Credit: Teresa Kasprzycka/teressa - stock.adobe.com
Lemon Meringue Pie：柠檬蛋白派。Meringue就是打发好的蛋白。

Flan：去网上查的话，维基会表示flan就是焦糖布丁。但在澳洲，flan和pie或tart长得一样。Flan更常见的在馅儿上再铺一层新鲜水果，通常用透明啫喱固定。

Baklava：果仁蜜饼。从中东传来的果仁蜜饼深受澳洲人的喜爱。基础成分是果仁（通常是开心果）和filo酥皮。

澳洲孩童喜欢的糕点

Fairy Bread：仙女面包。这是澳洲孩童生日派对的保留节目，也是不会烘焙的妈妈的福音。

在最便宜的白切片面包上抹上黄油，撒上成百上千（100s&1000s，即彩色小糖粒），再切成三角即可。
Fairy bread with butter knife, side view. The famous traditional Australian food Fairy Bread on a yellow background
Fairy bread with butter knife, side view. The famous traditional Australian food Fairy Bread on a yellow background. Credit: Маргарита Медвед
  • Chocolate Crackles：巧克力脆。
  • Honey Joy：蜂蜜小确幸（意译）。
以上两者也是孩童生日派对常客。前者是rice bubble，即西式爆米花加可可粉、椰丝、糖和氢化椰子油制成，后者是corn flakes，即玉米片加黄油、蜂蜜和糖制成。

Dotty Cookies & Spotty Cookies：斑点曲奇。这种大大软软的饼干是咖啡馆的常备产品，通常放在柜台上的大玻璃瓶里来吸引孩子们的目光。斑点曲奇上一般会嵌入巧克力豆等作为装饰。
  • Yoyo：溜溜球饼干
  • Melting Moments：入口即化饼干（意译）。
Melting Moments Biscuits
Delicious traditional Australian melting moments also known as yo-yo biscuits. Credit: robdthepastrychef - stock.adobe.
以上两者看上去一样，用料也基本相同，但前者用奶黄粉，后者一般面粉制作。但现在这两个名字其实是通用的。形状像溜溜球，两块厚厚的奶油饼干里夹一层厚厚的夹心。

澳式风情的咸味糕点

Meat Pie：肉派。澳洲的国民食品和象征。Puff酥皮包裹着美味的馅料。在澳洲的任何地方你都会找到自称拥有最好的派的烘焙店。

传统Pie的馅料是牛肉和酱汁，但现在的pie有各种口味。和常规pie不同，Shephard’s Pie——牧羊人派不用酥皮封顶，而是用一层土豆泥封顶。
Fresh beef stew pie on a cutting board
Fresh beef stew pie on a cutting board. Meat in puff pastry Credit: Sławomir Fajer - stock.adobe.co
Sausage Roll：香肠卷。Helen表示，自己有朋友把鲜肉月饼称为中国香肠卷。这个说法不无道理。两者用的酥皮相似，澳洲版用puff酥皮，馅料也是肉糜制成。

Pasty：另一种馅饼，Helen称其为“没有韭菜的韭菜盒子”，因为长得很像。但它用的是puff酥皮。Pasty很多是只放蔬菜的。如果是Cornish Pasty，那就会有漂亮的褶子。

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