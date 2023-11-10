【园艺热线】手把手教你做轻松种菜的免挖菜床（下）

什么是免挖菜床？





在澳洲园艺网上常出现不需要挖土和耕作的no-dig gardening。





这对喜爱园艺的老人，残疾或者坐轮椅而无法以传统的翻耕方法种菜的人来说是非常好的方法。



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如果把菜床建在草地上，按习惯思维是把菜床里原来的草坪挖掉，然后放入种植土。





澳洲推荐的免挖菜床就是直接在草坪上铺一层几公分厚的报纸，纸板箱，就能阻止草继续生长。在不见阳光和30公分的土的压迫下，菜床范围内的草坪会死亡消失。在放入报纸和纸板箱之前在菜床里面周围一圈放一层黑色的防草布以防止菜床外的草从下面长入菜床。





放入报纸之前先撒一层石膏粉，能使原有的土壤疏松能疏水透气，增加钙元素，土壤结构改善，让根系有更多生长空间。





下图是借用有关园艺书籍里的附图，按图所示放入所需要的材料。



报纸和纸板成分是树木组成的有机物，腐烂后就是很好的有机肥。





苜蓿干草可以用稻草，各种秸秆代替，由于里面放的都是有机物，腐烂发酵后就是很好的种植土。





最上面一层的堆肥或者商品土可以厚一点，方便播种或者移栽小苗的根在这一层开始生长。





为了防止水分蒸发，使用容易分解的覆盖物如稻草，苜蓿，秸秆等（如下图），不要用树皮，树枝之类不易分解材料。



随着时间推移，有机物会分解和被植物吸收利用，土面慢慢下降，需要每年或者每次收获后补充稻草、草屑、干树叶、充分腐熟的粪肥和堆肥。





如果在开始建菜床时没有足够上面说的各种材料，也可以买gardenmix，vegiteble and seeding mix商品土。以后用自己做的堆肥，碎草，秸秆和各种有机肥如鸡粪肥，血骨粉等补充。





如果菜床是建在水泥地上，水泥地是不疏水不透气，菜床的高度尽量做成超过40公分，可以有足够空间在菜床最底层铺一层5-10公分的石子或者粉碎大木块帮助排水透气。





也可以使用不一样的基质，如果木屑来源丰富，直接用经过初步发酵木屑做基质，方法是木屑的碳氮比高不利发酵，加入少量尿素后降低碳氮比，然后再加入em菌液利用里面的有益菌分解发





酵木屑，最后洒水到抓一把捏紧后不会散掉也不滴水湿度，放在塑料袋或者容器里发酵三个月，木屑颜色变深就可以掺了部分充分发酵的肥种菜了。当你在每个季节更换植物时补充消耗掉的木屑和各种有机肥。





要注意的是只能用原木木屑，不能用橱柜厂的木屑，不能用防腐木木屑，也不能用澳洲桉树木屑，这些材料含有很多有毒化学成分。





除了木屑还可以掺入部分咖啡渣一起发酵。





我曾经用木屑和椰糠混合物种生姜效果不错。





下图是用椰糠袋，表面放颗粒鸡粪，通过平时浇水把肥带入椰糠供肥。



如果家里没有做堆肥的建议开始做堆肥：



添置一个堆肥桶。根据菜床大小和多少，平时能收集的材料多少决定多大的桶。

一个翻肥工具，每个星期一次把桶里有机物上下翻动增氧，加快发酵速度。

平时把厨余，草碎，树叶，整理菜园出来的没有病虫害的老叶，枯藤，秸秆收集做堆肥，以便为菜床补充基质需要。

堆肥桶除了生产堆肥还会吸引大量的红色蚯蚓繁殖，保证有机堆肥产生过程，增加更多营养成分和有益菌。

选择用防腐木做菜床要小心木材里的有毒防腐成分慢慢地释放进入土里，可以用建筑上防水用的



黑色塑料薄膜，寿命长耐用。





另一个方法是在防腐木上刷两层室外用的水基防水油漆，能有效防止防腐药进入土壤，大大延长



防腐木使用寿命，还可以根据个人爱好选择颜色。



免挖菜床不是绝对不需要动土，而是大大减少挖土体力劳动。





由于种植基质基本都是有机物，重量轻松软，在追肥或者换茬时少量翻土所消耗的体力少得多。非常适合老人和体弱不方便行动的种菜爱好者。





所使用的材料都是发酵有机物和发酵有机肥，收获的是绿色有机放心蔬菜。



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