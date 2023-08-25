【园艺热线】蚜虫的防治之：防治方法与自制杀虫剂

种菜种花最讨厌的是蚜虫。除了冷天最冷的一段日子,平均气温超过12度就会出现蚜虫。





蚜虫特别能繁殖，气温合适差不多不到一星期就产生一代。据说一年能产生30-50代。





蚜虫除了不会分裂繁殖和断枝再殖，它可以卵生、胎生，可以有性繁殖也可以无性繁殖。



如何防治

冬天清园深翻土，以此来灭杀和控制蚜虫传播的源头。 以防为主，防治最佳时期是蚜虫初发期的早春，经常观察早发现消灭。 避免过量施用氮肥，过多氮肥贪青旺长，细胞壁薄，嫩芽多汁，作物体内碳水化合物过多。 在夏季时尽量避免种植容易诱招蚜虫的十字花科类作物。或者用防虫网保护，预防外部蚜虫侵入。 用黄色粘板。 蚜虫具有趋黄性，我们可以利用它的这一特性在田间悬挂黄色黏油板进行诱杀成虫，降低虫口密度。 用银灰膜防治蚜虫，蚜虫对银灰色具有很强的趋避性，周围悬挂银灰色薄膜条以此来驱逐田地周边蚜虫的侵入。 用杀虫药水。能杀死蚜虫的药水有很多，后院种菜为了健康着想尽量避免用高毒、高残留的药水，比如如喷杀蟑螂药水杀蚜虫效果非常好，但是毒性高，残留期达6-9个月，用在观赏植物问题不大，但用在蔬菜上就可能对身体健康造成影响！

灭虫药的选择

白油





成分是植物油或者矿物油加上乳化剂，作用原理是油膜堵塞蚜虫所有器官窒息而死，尤其是矿物油能渗透卵壳期杀卵作用。具体产品如 eco oil，pestoil。优点是由于是物理方法杀虫，不会产生抗药性，对人无毒。



eco-oil Credit: 张崇炎 除虫菊脂（Pyrethrins）





除虫菊脂是除虫菊里提炼出来的一种天然的杀虫剂，杀虫效果好、低毒，在阳光下很容易分解残留期短，喷后3天就可以採收。



除虫菊脂（Pyrethrins） 钾肥皂（Potassium fatty acid）





钾肥皂又称脂肪酸钾盐，能削弱昆蟲的外殼，使它们脱水水並在接触时杀死蚜虫，在瓶子左下角有澳洲有机产品认证标记，是非常安全无毒的有机杀虫剂，喷在叶子上还能补充钾元素。



钾肥皂（potassium fatty acid） 苦楝油（Neem oil）





是苦楝油种子提炼出来的油，苦楝油杀虫的原理就是干扰了害虫的激素系统，让这些害虫无法成熟，能防止它们繁衍后代。干扰害虫的发育生长，苦楝油不会马上的将害虫杀死。喷洒这种有机杀虫剂之后，害虫就会慢慢死掉。





苦楝油还用在肥皂和化妆品里面，对人、动物和环境比较友好。苦楝油有一定苦味和气味，对害虫有趋避作用。



eco-neem Credit: 张崇炎 自制药水



用烧菜的植物油：洗洁精或者肥皂：水，比例5:5:1000，但是效果比买的白油差一点。

在印度杂货店买neem oil代替烧菜油配制白油效果更好， 还能杀死虫卵，使用成本大大降低。

直接用肥皂水喷也能得到满意效果，我也采用过效果比单用洗洁精好。

当发现早，数量少时，带手套直接把蚜虫捏杀，或者连续三天用水把蚜虫冲走。

用吹风机的热风大约1-2秒就能把蚜虫杀死。

蚜虫 Credit: 张崇炎 对蚜虫要预防为主，经常观察，一旦发现马上喷药水。





喷药水要叶子上下，枝条后周围包括土面，因为部分蚜虫在喷药水是会掉下 在土面，过后又爬回来。





用药水消灭蚜虫关键是要相隔3-5天连续喷三次以上，防止卵孵化出幼虫。 在杀蚜虫同时要注意消灭蚂蚁，防止蚂蚁悄悄地把蚜虫搬运上嫩芽。





灭蚁配方：一份硼砂和两份糖加少量水混合，蚂蚁喜欢甜的食物，把含有硼砂的混合物带入蚁窝，能消灭整窝蚂蚁。





（本文系SBS中文普通话节目嘉宾原创内容，未经许可，不得转载。如需内容合作，请来函联系：chinese@sbs.com.au或 mandarin.program@sbs.com.au)





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



