从酷热寒冷到噪音烟雾和蚊虫：澳大利亚公寓楼如何应对这些挑战？

新冠疫情凸显出空气质量对高层住宅生活的影响。但是，公寓楼面临的是一系列的环境挑战，包括空气和噪音污染、极端天气和高温、林火烟雾和昆虫等。





我们最新发布的研究显示，公寓楼居民苦于不健康居家环境的影响，原因在于过去几十年市政规划基于使用化石燃料，且现高层建筑标准并不适应澳大利亚环境。





我们的研究对象包括了新州利物浦中央商务区一些公寓的居民。他们暴露在Moorebank货运站附近的重型卡车造成的颗粒污染、林火产生的烟雾，以及每年越来越多的极端高温天气中。





在我们的研究中，居民更喜欢处于中心位置的公寓，而不是独栋、依赖汽车出行的房子。但是我们的访谈显示出一些公寓房夏天炎热、冬天寒冷，且容易滋生霉菌，有回潮、噪音和空气污染。而人们的社会经济地位越低，就越容易面临这些问题。





与此同时，居民的体验也指出了低成本低技术的解决方案。可持续、适应气候的公寓设计应当有更好的自然通风、遮阳和纱窗。



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对健康和睡眠不利的建筑

阿雅莎（Ayasha）住在一栋建于2017年的公寓的两卧单元里，其经历凸显了设计缺陷以及隔热缺失对健康带来的损害。





她告诉我们：“……晚上很冷，因为有水汽，室内的玻璃全都是湿的，即使开着暖气，房间里也总是湿的……我和女儿都一直咳嗽，因为一直要开着暖气……过去三周她都一直流鼻涕，也一直流眼泪，还咳嗽，一点没有见好。”





娜奥米（Naomi）则担忧滋生的霉菌。她和丈夫购买的是一套2016年建成的两居室公寓。





她说：“我们担心霉菌，所以我们想办法让房子保持通风，但是太难了。浴室有通风口，但是风力不够强，天气太冷你又不想开窗太久，所以湿气在屋里聚集。你醒来就可以看见窗户和窗沿都是湿的……保持干燥太难了。”





莎拉（Sarah）住的2018年的公寓没有纱窗和吊扇来让所有房间通风。她说空调成为了解暑和避免蚊虫的必需品。





“我们的确也打开过房门几次，蚊虫会进来，会咬宝宝。有一次，一个晚上她头上就被咬了20个包……那时我们意识到，不行，我们一定得把空调打开。”



Source: Getty / Getty images

需要更好的法规和开发模式

居民的体验反映出澳大利亚的低建筑标准。





最近在如何建设可持续公寓住宅方面的研究指出了国家建筑规范、建筑材料和最低规定的局限。这项2023年的研究呼吁对项目设计、标准合规、物业估值和物业可持续透明度方面制定更好的法规。





和所有复杂的改革一样，有人担心房地产开发行业会对此做出抵制。因此，有人建议扩大专门建造用于出租的房屋，以达到更为可持续的公寓设计。





通常，各种建筑、财务和退休公积金公司都支持这种专门用于出租的住房开发模式。这些公司资金雄厚，建筑的能源性能是其长期利益所在。





但是研究显示，专供出租的建筑主要集中在更高价值的区域，需要昂贵的补贴和激励政策来将其转移到最需要的地区，这些地区需要更好更可负担的房屋。



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低成本低技术的解决方案

居民的体验指出一系列低成本低技术的解决方案，可能能够容易要求所有公寓房都采用这些方案。这些解决方案包括纱窗、吊扇、外部遮阳和充足的隔热层。





就像没有空调之前的建筑设计，这些方案使得建筑外墙更灵活，令空气易于流通，也能起到遮挡作用。





与20世纪初高层建筑设计原则相同，这些建筑包括露台、网状栏杆、排气通道、内部通风系统、阳光房、外部挡阳、百叶窗和纱窗等“适应气候的策略”。





20世纪空调的兴起令公寓变成了封闭环境。在气候危机之际，依赖关起门窗打开空调的模式已不再可行。生活成本增加也意味着许多家庭承担不起空调的使用。





新冠疫情的影响再度凸显了加强建筑自然通风的重要性。



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提倡适合澳大利亚的高层建筑设计

澳大利亚的政府，包括新州政府，决心要推出更多可负担的住房。但一些高层建筑往往建在污染、嘈杂、寒冷和闷热的环境中，聚集在高速公路和其他繁忙公路附近，因为要避免抵制这种开发的居民带来的政治代价。





与此同时，住房研究人员日益关注高层建筑的能源排放问题。





现急需优化建筑朝向的规划，来最佳利用阳光和通风，还要制定适合澳大利亚环境的公寓设计标准，否则家庭将被困在那些没有通风、遮阳和纱窗的不适合长期居住的公寓里。





这种住房不利于居民的健康和幸福，还将加剧未来几十年的能源贫困。





本文作者：





妮可·库克（Nicole Cook）



伍伦贡大学（University of Wollongong）地理与可持续社区学院讲师





索菲-梅·克尔（Sophie-May Kerr）



新南威尔士大学（UNSW Sydney）城市未来研究中心Research Associate





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