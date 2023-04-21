错过了本周的日全食？一文看清澳洲未来15年日全食发生时间

要点： 澳大利亚下一次日全食将在悉尼上空可见；

未来 15 年内，全澳各地将再发生四次日全食；

在日全食最长的一次，太阳会完全被遮盖，历时将超过五分钟。

如果你错过了刚在西澳西北部埃克斯茅斯（Exmouth）可观赏到的日全食，不必遗憾，皆因在未来数年将有多次机会在全澳其它州份观赏到日全食。





这些日食的路径将覆盖人口较多的地区，这意味更多澳大利亚人将能观赏到。





澳大利亚天文学会主席拉坦齐奥教授（John Lattanzio）表示，全澳将在未来 15 年内再发生四次日全食。





“日食是非常壮观的天文现象。因此，澳大利亚真的是一个幸运的国家，”拉坦齐奥教授说。



Where will the next solar eclipses be in Australia? 澳大利亚再上一次出现日全食是在 2012 年，当时日全食在凯恩斯可见。而当日全食下次再在澳大利亚可见，其持续时间将会更长。





“日全食路径（path of totality）”是月球阴影被打在地球表面的路径。





在 2028 年 7 月 22 日，人们将可在西澳金伯利（Kimberley）、北领地部分地区、昆州西南部及新州部分地区（包括悉尼）观赏到日全食。



如果你刚好在西澳合适的地方，你将观赏到到月亮遮盖整个太阳表面，历时超过五分钟。





随着阴影穿过澳大利亚大陆，东岸可见日全食的时间会较短，但悉尼居民仍将能观赏接近四分钟的日全食。





虽然周四（4 月 23 日）日食的路径较为狭窄，只仅仅掠过西澳的西部，但在 2028 年的日食和随后发生的三场日食，将分别穿越澳大利亚陆地和上空的更多地区。





在 2030 年 11 月，南澳的部分地区、新州西北部和昆州部分地区将可见日全食。





而在 2037 年 7 月的另一次日全食中，日食路径将由澳大利亚西岸穿过大陆中部，一直伸延至布里斯班。然后在 2038 年 12 月，西澳中部、南澳、昆州南部，以及新州和维州接壤边界的居民，将得以观赏日全食。





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