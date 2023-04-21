孩子几岁可以打工？有哪些限制？一文了解澳洲各州和领地详细规定

要点： 美国一个州已经着手准备放宽儿童劳动法的限制，以期解决劳动力短缺问题；

如果美国该州的这一法案获得通过，16岁及以下儿童每天可以工作的时间将从4小时增至6小时；

以下是这一法案拟议的变化，以及与澳大利亚各司法管辖区的比较。

美国一个司法管辖区备受争议的儿童工作改革有望成为法律。





美国爱荷华州共和党控制的参议院周二通过了一项法案，该法案将放宽限制，以应对劳动力短缺问题。该法案现在将被提交给共和党占多数的众议院，如获通过，将被提交给州长金·雷诺兹（Kim Reynolds）签署，成为法律。





如果该法案通过，16岁及以下儿童每天可以工作的时间将从4小时增至6小时。它还将允许他们在学年期间工作到晚上9点，在暑假期间工作到晚上11点。





如获家长允许，16或17岁的孩子将可以在餐馆供应酒类，14至17岁的孩子将能够在以前被禁止的行业工作，只要他们正在参加培训课程。





最低工作年龄将保持在14岁。





那么在澳大利亚，具体的情况又是怎样的呢？



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维州

雇主如果想雇用15岁以下的儿童，必须获得许可。





这里有一些规定。儿童必须至少年满11岁才能从事某些形式的递送工作，如将广告材料投进信箱；13岁才能从事其他工作，如零售和餐饮业。





娱乐和广告业没有最低就业年龄规定，但工作天数和时长受到限制。





除此以外，儿童在学期间的工作时间每天不能超过3小时，每周不能超过12小时。在学校放假期间，工作时间可增至每天6小时，每周30小时。对开始和结束时间的限制意味着儿童不能通宵工作。





当家长或监护人雇用他们的孩子在家庭企业工作时，限制较少，但他们不可以在上学时间安排孩子上班。





新州

新州没有规定最低工作年龄，但对儿童工作的时间和时长都有限制。





如果孩子当天上学，同一天工作时间不能超过4小时；如果第二天要上学，必须在当晚9点前下班。





孩子也不得在上学时间工作，除非他们的校长书面批准了他们的上班请求。





如果孩子从事与表演或娱乐有关的工作，他们每周工作的时长和天数取决于他们的年龄。





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昆州

在昆州，最低工作年龄通常被认为是13岁。某些形式的送货工作，如送报纸，则为11岁，但必须在监督下工作。





在学期间，在上学和非上学日可以工作的时数有上限，儿童每周最多可以工作12小时。在学校假期，每周的工作时数限制增加到了38小时。





雇主不能让儿童在上学时间工作，也不能让他们在晚上10点到早上6点之间工作；如果他们的年龄介于11到13岁并从事送货工作，也不能在晚上6点到早上6点之间工作。





虽然任何年龄的儿童都可以在娱乐业工作，但工作时间和天数有限制，这些限制根据他们的年龄而不同。





在家庭企业工作的儿童不能被安排在上学时间工作，但总体而言，适用的限制较少。





南澳州

南澳州对最低工作年龄没有限制。





6至16岁的儿童处于义务教育年龄阶段，他们不能在上课时间工作，不过15至16岁的孩子可以因就业原因申请永久豁免于上学。





他们也不被允许在可能影响其学校表现的时间内工作，如深夜或清晨。





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塔州

塔州没有规定最低的工作年龄，但儿童不能在上学时间被安排工作，除非他们获得豁免。





西澳州

尽管有一些更小的孩子可以从事的工作，但更加开放的就业市场准入从15岁开始。





10至12岁的孩子可以送报纸或广告材料，只要他们在工作时有家长陪同，并且没有在早上6点前开始或晚于晚上7点结束。





如果家长允许，13至14岁的孩子可以在零售或餐饮业工作。他们也不能在早上6点前开始工作，或在晚上10点后收工。





任何年龄的儿童都可以在其家长或亲戚拥有的企业工作，作为演员或音乐工作者的专业表演者也可以。





除非获得豁免，否则儿童不能在上学时间工作。西澳州政府表示，想获取进一步信息的家长应联系其子女就读的学校。





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北领地

你必须至少年满15岁，才能在北领地找工作。





儿童不能在早上6点前或晚上10点后工作，而且雇主不能要求他们从事有可能损害其身心或情感健康的工作。





首都领地

首都领地允许15岁以下的儿童从事“轻度工作”，可能包括收银员、园艺或模特等工作。他们必须获得家长的同意，而且工作时必须受到监督。





这些儿童通常每周最多只能工作10小时。如果他们的雇主希望他们在学校假期工作更多时间，必须获得孩子和家长的同意。如果有变更，企业必须至少提前七天通知儿童和青年保护服务部门。





15岁及以下的儿童不能在上学期间被安排工作，这对年龄较大的孩子也是如此，除非他们从教育部获得豁免，而教育部通常只在特殊情况下予以豁免。





同样的限制也适用于在家庭企业工作的儿童。





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