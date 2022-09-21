由71个国家国旗组成的巨型礼服为何在悉尼展出？

Highlights 一件旨在让人们关注LGBTIQ+权益的巨型礼服在悉尼揭幕。

这条裙子由71个国家的国旗缝制而成，在这些国家，LGBTIQ+人群会受到法律的惩罚。

一件旨在让人们关注LGBTIQ+权益的巨型礼服在悉尼揭幕。





阿姆斯特丹彩虹裙（The Amsterdam Rainbow Dress）高3.5米，直径16米，由71个国家的国旗缝制而成，在这些国家，LGBTIQ+人群会受到法律的惩罚。





当这些国家推行更进步的法律时，他们的国旗就会被衣服上的彩虹旗取代，这既是一件艺术作品，也是全球限制同性恋权益的一个缩影。



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这是这条裙子第一次访问澳大利亚，周二，跨性别者苏西·赖特（Suzy Wrong）在悉尼港前为其做展示模特。





自该礼服于2016年诞生以来，上面的安哥拉（Angola）、伯利兹（Belize）、印度（India）、特立尼达（Trinidad）和多巴哥（Tobago）以及博茨瓦纳（Botswana）的国旗已被替换。





但是在乍得（Chad）于2017年将同性恋定为犯罪行为后，该国国旗被加入到这条裙子中的。



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8月，新加坡将同性恋非罪化，而加勒比海国家圣基茨（St Kitts）和尼维斯（Nevis）裁定将同性恋定罪的法律违宪。





这条裙子已经在人权会议前被送到悉尼，和Mardi Gras一起，作为2023年悉尼世界自豪狂欢节（Sydney WorldPride 2023）活动的一部分。





2023年悉尼世界自豪狂欢节首席执行官凯特·威克特（Kate Wickett）说，这条裙子是LGBTIQ+人群每天在世界各地面临的“非常真实的威胁的一个有力象征”。





“在澳大利亚，由于不懈地争取平等权利，我们中的许多人现在很幸运地过着相对安全的生活，但仍有许多问题影响着整个澳大利亚的LGBTQIA+社区，特别是对跨性别者和多元性别的人来说。”她说。





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