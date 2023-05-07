遭遇极端仇恨抗议 变装表演者称将迎难而上

要点： 澳大利亚变装表演者已成为一种“放大仇恨”思潮的目标；

来自美国的宗教保守主义和右翼极端主义结合，正在推动仇恨；

尽管面对抗议和威胁，许多变装表演者表示他们将继续坚持自己喜欢的事。

多莉·戴蒙德（Dolly Diamond）多年来为儿童举办故事活动。





这位来自墨尔本的歌舞表演者和喜剧演员告诉SBS新闻：“当我讲一些有趣小故事，例如《摇摇屁股的女王》或《发光放屁独角兽》等等，小朋友们都会留心倾听，并且相当感兴趣。”





但在她 3 月份于南澳的 Mount Gambier 图书馆表演前，却在该场所收到死亡威胁。





戴蒙德说：“这真的让我很担心我的安全，也担心我周围人的安全。”





“那天早上，事件显然破坏我对活动的享受，但我不能让它影响到我或令我终止办故事活动。”



澳大利亚其它地区和海外国家都发生过类似的威胁事件，一些反对变装表演者向孩子讲故事的人示威、威胁，甚至在社交媒体上狠批“变装者”。







戴蒙德说：“我过往或者有点天真。”





“过去几年也相安无事，所以我想：‘好吧，也许我还好？也许他们并不讨厌多莉·戴蒙德作为一个表演者。’但事实却是相反。”





“我带去的东西，如涂着本季口红的皮纳塔道具和眼罩也被摘掉了，这真的很令人沮丧。”





在新州纽卡斯尔图书馆主持故事活动“Rainbow Story Time”的蒂姆林娜（Timberlina） 说，她在上个月活动举行前一星期左右就知道了会有抗议计划。





虽然这已经不是第一次发生针对这些“促进多元文化和包容、并教导儿童‘他们可以成为他们想成为的人’活动”的行为，但蒂姆林娜说这次的感觉“完全不同”。





这位原住民“变装皇后”向 SBS 新闻表示：“这很可怕。”





“他们必须为我安排不同的出入口进出大楼，更一直有人陪伴在我身边。”





“当你遇到这种情况时，你会想：‘不好了，有坏事可能会发生。’”



为何“变装”会成为被针对的目标？

纽卡斯尔大学犯罪学高级讲师埃利斯（Justin Ellis）表示，针对澳大利亚变装表演者的“仇恨放大”思潮源自美国。





埃利斯表示：“我们看到的是宗教保守主义和右翼极端主义仇恨的有害结合，这种仇恨通过互联网被放大。”





埃利斯解释，这在一定程度上是由美国前总统特朗普等政界人士所推动的，特朗普被指在担任总统期间“通过社交媒体美化暴力”。





他说：“这种宗教意识形态和极右翼仇恨的融合，也援引了过往对男同性恋定罪的情况，以及过去通过精神病学来病态化认识问题的做法。”





“所有这些因素结合在一起，导致了我们正在面对的情形——美国学者和文化理论家劳伦·伯兰特（Lauren Berlant）称之为‘性别紧急状态’—— 即某些群体称他们受到威胁，或者另一个群体的行为威胁到他们生活或他们的生活方式。”





在美国，一些州份已开始取缔在公共场所或未成年人可以看到的地方进行变装表演，支持者称这是为了保护儿童。





在澳大利亚，自由党参议员亚历克斯·安蒂克（Alex Antic）去年在参议院预算听证会上指责澳大利亚广播公司 （ABC）在播放学校的一个片段中“诱导儿童”，该片段关于变装皇后艾克 （Courtney Act）朗读关于装扮的故事。





其他保守派政界人士，如澳大利亚联合党（United Australia Party）参议员拉尔夫·巴贝特（Ralph Babet），称 LGBTIQ+ 人士正试图“灌输”和“性化”儿童。





就此，埃利斯表示：“说儿童识字活动是诱导儿童的计划，这是未经证实的。”





他补充说，参与变装故事时间等活动的表演者，都必须有与儿童相关看到工作经验，并接受警方查核。





“实际上，（这种观点）是为了制造恐惧。”





戴蒙德则表示，“令人费解”的是，为什么有些人会对其他人的打扮和给孩子们讲故事有异议。



她强调：“我们并非要向任何人灌输思想，我们不是要将任何人变成传奇人物；我们在那里只是为了讲故事。”





“假如我打扮成一条香蕉或一只袋鼠，会不会更容易被接受？”





“向儿童们讲故事的人仍然是我，但你却因我的打扮而先入为主认定我是错误的。我认为这些‘高见’实在是不得了。”





蒂姆林娜说变装表演者和其他艺人一样，有能力为不同的观众度身定制适合他们的节目。





她说：“我的酒吧节目很搞怪，很夸张。当然我也有适合孩子的节目。”





“我们不会在孩子们面前跳那些性挑逗意味的舞蹈 —— 我们只是在唱儿歌，唱适合孩子的歌曲……这会是一个非常不同的节目。”





“如果你不喜欢它，就不要带你的孩子去。没关系的，因为那些欣赏我们演出的人，他们到场是为了支持我们，并且真的喜欢我们的表演，所以请你们去另一个活动吧。”



如何抗衡反变装思潮和运动？

埃利斯说，人们可以采取一系列措施来有效地反击反变装的言论。





“最主要的重点是保持安全，同时尽可能地大声疾呼。”





“大家可以在活动中支持或处于危险之中的表演者。此外，向警方及时报告相关事件、向相关平台报告网络仇恨言论等， 都是可行行动。”





“此外，还要让社区代表知道你重视言论自由、你不会容忍偏执。大家可以质询他们，做过什么以确保维护言论自由，以及他们正在做什么来积极解决社区中的偏见问题？”





虽然不得不反击针对变装表演者和 LGBTIQ+ 社区的大量仇恨“让人筋疲力尽”，但戴蒙德仍坚拒屈服。





“当我知道我所爱的是正确的，当我知道我所爱的被那么多人接受并被那么多人喜爱时，我为何要停止去做我所爱的事呢？”





“我们都需要平等，我们都需要被接受，我将在我生命中的每一天为之奋斗。”





寻求心理健康支持的 LGBTIQ+ 人士，可以拨打 1800 184 527 联系 QLife或访问 qlife.org.au . ReachOut.com 网站提供支持服务列表。





寻求支持的澳大利亚双性人可以浏览 isupport.org.au 寻求协助。





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