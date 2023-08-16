澳洲国家女足队憾负英格兰无缘决赛

澳洲女子国家足球队“玛蒂尔达”（Matildas）于澳洲东部时间昨晚（8月16日）晚上8点的世界杯半决赛中，坐镇悉尼的澳洲体育场（Stadium Australia）迎战世界排名第4的英格兰。





由于伤患，澳洲两名主力球员埃格蒙德（Emily van Egmond）和肯尼迪（Alanna Kennedy）只能作壁上观，英格兰则祭出与八强赛相同的阵容。





作为夺冠热门，客队全场发挥稳定，持续造出近磅攻势。澳洲队防线甫开场便面临压力，只能稳守伺机打出零星反击。在本届世界杯首次先发出场的队长卡尔（Sam Kerr）在前场机会寥寥。





上半场第36分钟，英格兰球员左路掷出边线球，在澳洲球员包围下仍能在底线以低球传入禁区。无人盯防的中场球员Ella Toone直接起脚劲射，澳洲门将阿诺德（Mackenzie Arnold）反应不及，只能目送球飞入远柱。



卡尔在第63分钟攻入惊天世界波，尽显球星本色。 Source: AP / Alessandra Tarantino 换边后，一球领先的英格兰“母狮军团”并未减弱攻势，继续对澳洲形成围攻。第63分钟，“玛蒂尔达”在一次成功防守后，后场迅速长传交到卡尔脚下。她从中场一路带球长驱直入，最后面对着两名防守球员，在球门右侧30码附近轻巧搓射，笠过门将攻入个人本届世界杯首球。





澳洲队追平后气势如虹，一度形成持续攻势，但激烈拼抢下球员的体能和技术开始显露下风。第71分钟，英格兰大脚交球到前场，澳洲后卫卡奔特（Ellie Carpenter）两度解围失误，遭对方前锋Lauren Hemp入摄破门，再次将比分超出。





澳洲球员并未放弃，反而打出多次攻势。第85分钟，卡尔在一次角球进攻中离门3米把球射飞，错失黄金机会。常言道错失机会终受惩罚，仅一分钟后，英军前锋Alessia Russo抓住澳洲防线跑位失误，右路接应队友传球轻松趟入。





英格兰队最终在75784名球迷面前，以3比1赢得比赛。



澳洲队主教练古斯塔夫森（Tony Gustavsson）赛后说：“足球比赛只是那18码内的输赢，我觉得英格兰今晚（在小禁区内）更冷静。你要明白，你有时要对抗一支表现得更好的球队，而英格兰今晚表现得比我们好。”





“玛蒂尔达”虽然落败，但已创造了澳洲队——无论男女足——在世界杯的最佳战绩。男足只在2006和2022年跻身十六强。





澳洲队本届世界杯尚未完结，她们将于周六（8月19日）傍晚6点，在布里斯班体育场（Lang Park）和瑞典队争夺季军。值得一提的是，古斯塔夫森便是瑞典人。



