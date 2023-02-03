五万年一遇的绿色彗星来了

天文爱好者们可能已经知道，在夜空中可以看到许多有趣的东西：流星雨、行星和恒星。





但本周，他们一直在搜寻一颗特别的彗星，它最后一次靠近地球是在 五万年前。





天文学家杰克·福斯特在格林威治皇家天文台工作。





他说：“彗星将会相对较近。不过，就彗星而言，它仍将距离我们约 4200 万公里。有时金星离我们的距离可能比这更近。所以，我们肯定不会有任何危险，但是，我们离它足够近，以至于我们可以清楚地看到它。”





在加州帕洛马山天文台（Californian Palomar Observatory）的天文学家们于去年 3 月用广域巡天相机发现了这颗彗星以后，它被以“兹威基瞬变设施”（Zwicky Transient Facility）命名，称为 Z-T-F 彗星 。





杰克·福斯特说这颗彗星具有与众不同的绿色色调。





他说：“它是绿色的原因，是因为它的表面覆盖着被称为双原子碳的分子。所以，这是两个结合在一起的碳原子。绿色是由太阳的紫外线辐射照射到彗星上所造成的。它对双原子碳的影响是紫外线辐射会使其发生分裂。当双原子碳分裂时，它释放能量，而能量以光的形式存在。它总是具有特定的波长，它总是我们看到的那种绿色。”





美国航空航天局 NASA表示，到目前为止，这颗彗星仅在北半球可见 - 但本周，澳大利亚迎来了观测它的机会。





印第安纳大学的 凯瑟琳·皮拉霍夫斯基（Catherine Pilachowski） 对那些希望一睹为快的人提出了一些建议。





她说：“这颗彗星将在天空中看上去就像一个非常微弱的模糊斑点。它会绕过并在朝北我们可以看到它的地方变亮，经过北极附近，然后四处移动，迅速向南半球俯冲。它很可能太微弱以至于肉眼会看不到。所以，人们应该尝试用双筒望远镜或小型望远镜去观测它。"





在澳大利亚观测这颗彗星的最佳时间预计将是在 2 月 5 日至 11 日期间。





这对业余天文学家来说是一个激动人心的时刻 - 对专业人士来说也是如此。





史蒂芬·米拉姆（Stefanie Milam） 是那些希望研究这颗彗星的行星科学家之一。





她说：“我们将寻找某些分子的指纹，我们无法从地面获取这些分子。所以，（我们会用）那些在我们地球大气层中的东西，比如水、二氧化碳、一氧化碳和甲烷。我们将在这颗彗星中寻找这些指纹，并能够研究我们还无法看到的东西。”





米拉姆博士说，这些研究可能会提供有关我们太阳系形成的重要信息。





她说：“我们期待着新的发现，我们真的想知道我们收到的信息包含哪些内容。”





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