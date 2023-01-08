美国参议员警告无效？澳总理称核潜艇交易稳步推进

联邦政府再次为AUKUS核潜艇交易背书。





AUKUS是由澳大利亚、英国和美国间成立的军事外交安全合作伙伴关系，又称澳英美联盟。





在一封新近泄露的信件中，两名美国高级参议员警告美国总统拜登，向澳大利亚交付核潜艇可能会使美国潜艇工业基地的压力达到“临界点”。





作为回应，澳大利亚总理阿尔巴尼斯和国防部长马尔斯在吉隆举行的2023年的首次新闻发布会上发表讲话。





阿尔巴尼斯和马尔斯阐述了政府未来一年的重点工作事项，其中包括应对生活成本上涨压力，将原住民权利写入宪法，加强与太平洋邻国的关系，以及：





“国家安全。在今年第一季度，公众将看到澳大利亚为推进澳英美AUKUS联盟制定出最佳途径，包括建造潜艇以确保国家安全，以及正在进行的对国防力量态势和国防战略审查。这旨在确保每一分钱都花在刀刃上”。





于2021年9月首次宣布的AUKUS核潜艇交易被发现根基不稳，此前两位美国高级参议员在一封新近泄露的信件中向美国总统拜登表示，目前需要对事实进行冷静的评估，以避免美国潜艇工业基地的压力达到极限。





总理阿尔巴尼斯和国防部长马尔斯对此作出回应。





阿尔巴尼斯说：“我们与拜登政府建立的关系非常积极。我与拜登在东京、马德里、伦敦和巴厘岛进行会晤。我与美国副总统哈里斯在东京和曼谷进行过两次会晤。我们一直在密切接触，以确保（潜艇）以最佳途径交付”。





马尔斯说：“澳大利亚人应该对与美国和英国合作，为澳大利亚提供核动力潜艇的重要性有所知晓。美国和英国这样做的原因之一是，让澳大利亚拥有这种操作（核动力潜艇）的能力符合他们的战略利益”。





马尔斯还表示，澳大利亚将需要为澳英美AUKUS协议做出相关工业贡献，同时努力为当地部门做好准备。





这将包括与澳大利亚各大学的核技术专家合作，以及为建造所需的蓝领工人做好准备。





澳大利亚表示其老化的柴油动力皇家海军柯林斯级潜艇舰队亟待更新换代。





莫里森领导的前任自由党政府有争议地退出于法国之间价值900亿澳元的潜艇合同，转而与美国和英国合作建造核动力潜艇。





国家党参议员布里奇特·麦肯齐 （Bridget McKenzie）在接受天空新闻采访时，谈到了反对党对信件泄露lou和AUKUS核潜艇交易未来的看法。





“我认为澳英美AUKUS联盟是一项历史性协议。在未来几十年间，在我们地区全球紧张局势加剧之际，它将为我们澳英美提供良好的服务”。





“根据我对这封信的理解，他们的担忧是围绕美国的工业综合体以及美国本身分身乏术的担忧。这是即将上任的（澳大利亚驻）美国大使陆克文的一个关键绩效指标，以确保AUKUS联盟在潜艇交易和更广泛的方面履行其承诺，同时兼顾未来几十年我们地区的地缘政治和战略问题”。





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