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【正在行动】听众就“澳洲人和台湾人对中国的态度”调查分享感受

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Published 24 August 2022 at 4:50pm
By Jason Liu, Cindy Xie
Source: SBS

根据澳大利亚研究所（Australia Institute）的数据，几乎四分之一的澳大利亚受访者认为北京将在不久的将来对台湾发动攻击，而台湾受访者中只有二十分之一持相同看法。

Published 24 August 2022 at 4:50pm
By Jason Liu, Cindy Xie
Source: SBS
澳大利亚研究所的调查研究显示，与台湾受访者相比，更多的澳洲受访者认为中国会进攻澳洲和台湾。
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研究发现，认为中国具有侵略性的澳大利亚受访者（85％）略多于台湾受访者（80％），认为美国具有侵略性的比例相同（两者均为73%）。

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澳大利亚人比台湾人更有可能说中国是一个非常具有侵略性的国家（62%对58%），也更有可能说中国是一个有点侵略性的国家。

台湾人比澳大利亚人更有可能说美国是一个非常具有侵略性的国家（41% vs 28%）。

不过，两个受访群体表示“美国才是挑衅者”，且绝大多数受访者认为中美两国维持和平符合所有人利益。

在本期《正在行动》听众热线节目中，就这份调查的结果，听友们从民调与政治风向的相关性、媒体的公正性和其内容的可信度、历史经验教训、公平正义、共情心等角度分享了感受和看法。请您点击收听详细内容。
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根据澳大利亚研究所（Australia Institute）的数据，几乎四分之一的澳大利亚受访者认为北京将在不久的将来对台湾发动攻击，而台湾受访者中只有二十分之一持相同看法。

SBS Chinese

24/08/202229:03

时事热点《正在行动》逢周三上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，表达观点。热线听众仅代表其个人观点，不代表本台立场，仅供参考。

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