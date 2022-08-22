报告称澳人比台湾人更怕与华开战 谴责反华团体“散布恐惧”影响舆论

要点 研究表明，澳大利亚人比台湾人更担心受到中国的攻击

研究还发现，认为中国具有侵略性的澳大利亚人略多于台湾人

一项研究表明，澳大利亚人比台湾人更担心受到中国的攻击。





根据澳大利亚研究所（Australia Institute）的数据，每十个澳大利亚人中就有一个人认为中国会发动进攻，这比台湾担心类似进攻的人数多出一倍。





该研究所的国际和安全事务项目还发现，几乎四分之一的澳大利亚人认为北京将在不久的将来对台湾发动攻击，而台湾人中只有二十分之一持相同看法。





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澳大利亚和台湾都有大约70%的人认为，若能与中国政府保持和平关系，台湾应该成为一个独立的国家。





目前，包括澳大利亚在内的大多数联合国成员国都不承认台湾是一个独立国家。



Taiwanese soldiers fire artillery during a live-fire drill in on 9 August, 2022. Source: AAP, EPA / Ritchie B. Tongo 研究揭示了对北京当局和战争可能性的日益增长的恐惧。





在美国议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）本月访问台湾后，台湾海峡的紧张局势加剧，澳大利亚研究所随后对来自澳大利亚和台湾的两组各1000人开展了调查。





北京在佩罗西之行后向台湾附近发射了至少11枚导弹，台湾政府声称这是一次模拟入侵。





两组参与者中约有60%的人表示，他们会在与中国的战争中遭受失败。





但与接受调查的女性相比，澳大利亚和台湾的男性对抵御中国的军事攻击更有信心。





研究发现，认为中国具有侵略性的澳大利亚人（85％）略多于台湾人（80％）。





但两个群体同时表示，美国才是挑衅者。



49%的澳大利亚男性和26%的女性认为，如果北京以军事行动威胁澳大利亚，澳大利亚将为进入冲突状态做好准备。





绝大多数澳大利亚和台湾的参与者都认为，中国和美国努力维持和平符合所有人的利益。





澳大利亚研究所的国际和安全事务项目主任艾伦·贝姆（Allan Behm）表示，害怕遭受袭击的澳大利亚人比台湾人多，这“令人惊讶”。





“反华游说团体越是敲响战鼓，澳大利亚人就越害怕中国，”他说。





“这项研究表明，有关中国的言论和围绕战争风险散布的恐惧已经对公众舆论产生了影响。”





“这些结果支持重启澳中关系以及举行这一全国性对话的重要性。”



The Chinese People's Liberation Army launches a missile during long-range, live-fire drills targeting maritime areas east of Taiwan on 4 August, 2022. Source: AAP, AP / Wang Yi 阿尔巴尼斯政府出于对可能的“误判”的担忧，敦促北京停止其军事活动，并重申其对一个中国政策的承诺。





贝姆先生赞扬了外交部长黄英贤（Penny Wong）对这一关系的处理。





此前，中国驻澳大使肖千在澳大利亚全国新闻俱乐部的讲话中说，中方在台湾问题上“没有妥协的余地”，台湾的未来将由中国14亿人民来决定。





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