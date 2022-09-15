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【民生】澳洲“蛋”业在洗牌，价格会让咱继续肉“疼”吗？农场负责人答疑

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Jing Jing

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Published 15 September 2022 at 10:40am
By Cindy Xie
Presented by Cindy Xie
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墨尔本一农场负责人表示，长远来看鸡蛋产量低价格高会持续。（点击封面图片，收听完整采访）

Published 15 September 2022 at 10:40am
By Cindy Xie
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听众朋友，近期您在采购时是不是抱怨过鸡蛋价格涨得太快，而且还发现某些地区有的超市甚至还出现了鸡蛋限购。
The chicken farm where Jing works.jpeg

“一天一个蛋，菜刀靠边站，三天不下蛋，高压锅里见”，是鸡不努力了还是已经尽力了？除了运输、储藏、油价这些广谱原因之外，最直观的养鸡场还有哪些原因是我们不知道的呢？关键的关键，作为基本生活物资的鸡蛋，价格还会继续走高吗？这涨上去的价格就再也很难降下来了吗？

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本台记者连线了墨尔本一家农场的负责人菁菁，向她来了解一下具体情况。
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