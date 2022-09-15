【民生】澳洲“蛋”业在洗牌，价格会让咱继续肉“疼”吗？农场负责人答疑

SBS 普通话电台其他收听方式 【民生】澳洲“蛋”业在洗牌，价格会让咱继续肉“疼”吗？农场负责人答疑Play10:05SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (9.23MB)Published 15 September 2022 at 10:40amBy Cindy XiePresented by Cindy XieSource: SBS 墨尔本一农场负责人表示，长远来看鸡蛋产量低价格高会持续。（点击封面图片，收听完整采访）Published 15 September 2022 at 10:40amBy Cindy XiePresented by Cindy XieSource: SBS听众朋友，近期您在采购时是不是抱怨过鸡蛋价格涨得太快，而且还发现某些地区有的超市甚至还出现了鸡蛋限购。“一天一个蛋，菜刀靠边站，三天不下蛋，高压锅里见”，是鸡不努力了还是已经尽力了？除了运输、储藏、油价这些广谱原因之外，最直观的养鸡场还有哪些原因是我们不知道的呢？关键的关键，作为基本生活物资的鸡蛋，价格还会继续走高吗？这涨上去的价格就再也很难降下来了吗？Advertisement本台记者连线了墨尔本一家农场的负责人菁菁，向她来了解一下具体情况。READ MORE习近平抵达哈萨克斯坦，即将与普京一对一会谈独立议员呼吁设全国性皇家委员会调查博彩业分享Latest podcast episodesSBS早新闻（9月15日）【观点】“澳大利亚不太可能进入经济衰退”乌克兰继续从俄罗斯手中夺回领土SBS晚新闻（2022年9月14日）