【联邦预算2022】小生意经营者呼吁 减轻生活成本压力

在澳洲有230万小生意经营者，Dean Xu正是其中之一，他在悉尼北部经营着一家小餐厅。近期生活成本的提高，和生意上的冷淡，让他的餐厅运营陷入困境。





徐先生说，“餐厅比以往的时候要更冷清一些。或许因为生活成本的增加，越来越少人选择外出就餐。”





为了维持正常的运营，徐先生不得不掏出压箱底的积蓄，来支付生意上的开销。





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餐厅和餐饮协会的首席执行官琳达·克拉克说，近期的洪水，导致水果蔬菜价格上涨。这也是运营成本提高的原因之一。





除此之外，全国性的技能短缺也是经营者们面临的很大一个问题。这一情况，在酒店服务业当中，尤为突出。





克拉克女士说，“网上有十万两千个酒店业的职位在招聘，而全国有五万五千个场所。所以计算一下就会发现，基本上每个地方都正在招收至少2名员工。”



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然而，包括徐先生在内的许多自营业者表示，即使他们能够招到员工，目前较低的营收也无法支撑他们支付额外的工资。所以他们只能自己上，来填补人手上的不足。





徐先生说，“我每天几乎要工作12个、13个小时。有时候，我根本赚不到工资。生意太冷清了，我雇不了太多员工。有劳工成本和家庭开支，我有孩子要养，所以我现在每周工作七天。”





澳洲小企业组织理事会的首席执行官，艾莱克西·博伊德表示，需要采取一种创新的方式，来解决当前面临的问题。他说，“我们真的希望，能有一些针对小生意的援助措施。他们必须要承认这样的事实，那就是做生意的成本正在增加。国际能源运输成本、租金成本、还有因疫情带来的债务压力等，所有这些都需要解决。我们需要策划活动来吸引国际留学生、技术移民、游客，回到澳洲。而关键在于，能够给他们提供获得永久居留权的途径，让他们看到在此就业，成为居民的长期未来，当然也有可能成为小生意经营者。”



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澳洲零售商协会的首席执行官，保罗·扎赫拉说，减税是减轻负担的方法之一。“我们希望看到的是，营业额小于2.5亿的中小企业，公司税率从30%降低到25%。”





然而，由于国际市场正处于危险的环境中，政府开支也在接受审查。许多像徐先生一样的小生意经营者，只能希望，政府可以听到他们求助声。





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