老板们被要求让工作场所更友善和更包容

本·约翰斯顿 (Ben Johnston) 于 2020 年高中毕业。这位 20 岁的年轻人现在正在基础设施行业完成为期两年的见习培训， 希望能在工商管理部门找到一份工作。





他说：“我目前在人力资源部工作，所以，就相当于在人力资源业务合作伙伴的领导下工作，只是跟随她完成基本的商业任务和信件创作。我开始了在项目管理方面的见习，然后接触到了采购这块的业务, 这使我获得了不同方面的知识和技能，是一段非常好的经历。”





他在出生时完全失明。他表示，对每个人来说，进入职场都是一条学习曲线。





他说：“我为很多家公司工作，而这些公司还没有残疾人，更不用说完全有视力障碍的人了。所以，我想，对每个人来说， 仅仅为了理解我是如何进行工作的，就是一条很大的学习曲线。那我想最大的障碍就是……你知道……找到办公桌之类的事情，你知道在办公室四处走动，所有这些小事，我从公共汽车站到办公室所花的时间比你们要长，所以，我在开始工作之前必须进行额外的培训。”





他希望他的经历能为其他希望进入职场的残疾人开辟一条蹊径。





他说：“与残疾人一起工作的想法是双方进行公开的沟通和交流，我认为，如果做到了这一点，那么，这种可能性真的是无极限的。”





这些可能性正是 “亲爱的未来雇主”活动希望利用的。这一活动是在12 月 3 日星期六国际残疾人日之前发起的。该活动呼吁残疾人的同住者及其同龄人在社交媒体上向雇主写一封公开信，描述工作场所如何更具包容性。残奥会选手艾莉·科尔 (Ellie Cole) 是活动大使。





“我们真的很想在工作场所的残疾和包容性的空间内发展这种观念模式，因此，亲爱的‘未来雇主活动’真的是一个非常好的机会，让人们把自己的声音写在一张纸上，在他们希望能够看到的工作场所显示出他们真正的弱势和诚实。”





“我们真的很想在工作场所的残疾和包容性的空间内发展这种观念模式，因此，亲爱的‘未来雇主活动’真的是一个非常好的机会，让人们把自己的声音写在一张纸上，在他们希望能够看到的工作场所显示出他们真正的弱势和诚实。”





该活动是在澳大利亚最大的残疾人就业服务供应商发布的一份年度报告后发起的。根据这份报告，58% 的澳大利亚残疾工人对于向雇主披露他们身患残疾感到焦虑。39% 的人由于隐瞒自己身患残疾而表现不佳。30% 的人在公开自己残疾后经历了负面的影响。





56 岁的丽莎·巴克利 (Lisa Buckley) 患有轻度智力障碍。





她说：“我们确实受到了很多歧视。我知道我已经受到了来自几家工作场所的歧视，这不是很好，这需要停止。”





巴克利患有一种隐形残疾，她希望她未来的雇主能越发意识到如何使他们的工作场所具有适应力。





她说：“仅仅因为我看起来不像有残疾，并不意味着我没有残疾。雇佣更多像我这样的人，给他们一个机会，我们都像其他每个人一样可靠。 “





菲奥娜·卡拉夫（Fiona Kalaf）是高级人事管理就业服务的项目总经理。





她说：“创造残疾、多元化和包容性工作场所的最佳方式是雇佣残疾人——我们一次又一次地看到残疾人给工作场所带来的巨大好处、不同的思维方式、不同的行为方式，不同的互动方式，现在有很多证据支持残疾多样化的工作场所实际上是一个伟大而富有成效的工作场所。”





“亲爱的未来老板，我的名字是 丽莎·加布里埃尔·巴克利，我希望你能代替我看到我自己。亲爱的未来老板，我的名字是本·约翰斯顿，我想要一个公平的机会和平等的机遇。”







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