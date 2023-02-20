【买房故事】她在几乎流拍的现场买下在悉尼的心仪房子

根据CoreLogic Australia对2月19号及接下来的一周的房地产拍卖市场预测，澳大利亚的房产拍卖活动继续增加，该周计划拍卖1886套位于首府城市房屋，比上周的1482套增加 27.3%。





本周墨尔本将超过悉尼成为最繁忙的拍卖市场，计划拍卖799套房屋。





本周的预定拍卖活动比上周举行的564场拍卖增加了41.7%，尽管比去年同期的1323 场下降了 39.6%。





本周悉尼安排了740场拍卖，比上周举行的601场拍卖增加了23.1%，比去年同期全市拍卖1021套房屋的时间减少了27.5%。





在这样的市场行情之下，刚刚在悉尼拍下一套公寓的L女士说，当天她到达拍卖现场，并没有准备要真正出价和买下这套房子，但是，她惊讶地发现，现场除了她，只有另一个买家。后来，冷清的拍卖现场差点流拍。





由于L女士做了大量的准备工作，对自己想要的房子也是定位精准，她最终以在现场出价的方式拿下这套房子，觉得很惊喜。





L女士说，买房的过程中可以学习到很多知识，虽然每个人的具体情况都不一样，但她很乐意分享她的经历，希望对别人有所帮助。





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