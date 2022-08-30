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国际检查小组能让扎波罗热核电站避免核灾难吗？

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Ukrainian Emergency Ministry rescuers attend an exercise in the city of Zaporizhzhia on August 17, 2022, in case of a possible nuclear incident at the Zaporizhzhia nuclear power plant located near the city. - Ukraine remains deeply scarred by the 1986 Chernobyl nuclear catastrophe, when a Soviet-era reactor exploded and streamed radiation into the atmosphere in the country's north. The Zaporizhzhia nuclear power plant in southern Ukraine was occupied in the early days of the war and it has remained in Russian hands ever since. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (Photo by DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images) Source: AFP / DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images

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Published 30 August 2022 at 2:29pm
By Brooke Young
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS

国际原子能机构的工作人员已经抵达乌克兰，对扎波罗热核电站进行检查。 由于该设施处于俄乌冲突的中心，核辐射泄露的担忧日益加剧。全球多国领导人呼吁，对该地区进行非军事化处理。（点击上方收听音频）

Published 30 August 2022 at 2:29pm
By Brooke Young
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS
所有人都在关注联合国核检查小组。他们已经抵达被俄罗斯占领的扎波罗热（Zaporizhzhia）核电站。

在国际原子能机构负责人拉斐尔·格罗西（Rafael Grossi）的带领下，他们正在执行一项紧急任务，在核事故威胁不断加剧的情况下，评估该设施的安全。

一周以来，俄罗斯与乌克兰互相指责，并在核电站周围地区继续发动炮击。

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美国国家安全委员会发言人约翰·柯比（John Kirby）正在敦促俄罗斯，允许国际原子能机构的观察员能够不间断地进入该设施。

“我们在公开场合，在私下，一直都非常清楚，电厂周围的战斗应该停止，就是这样。我们确实知道……虽然我们不能去数清炮弹，但我们确实知道，通过在那里驻扎军队、部署武器，俄罗斯基本上把电厂军事化了。”

检查小组表示，他们将评估损失，确定电厂安全和安保系统的功能，并评估员工的工作条件。

俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃（Maria Zakharova）说，国际原子能机构的任务面临西方国家的阻碍。

“他们的结论应该基于他们的专业，基于他们在那里看到的东西，以及如何评估这种情况。我们了解到，这一任务的实现遭受了一些西方参与者的积极反对。”

扎波罗热核电站是欧洲最大的核设施。上周，在周边地区遭到炮击后，核电站曾短暂停工。

如今，卫星图像显示，几个核反应堆附近的建筑物屋顶被毁，主要电厂设施外有灌木起火。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）警告称，俄罗斯的攻击造成的核泄露可能会使人类处于危险之中。

“现在，他们已经占领了扎波罗热国家核电站，六个核电机组。这是在扎波罗热土地上的六个切尔诺贝利。在切尔诺贝利，有一个核装置爆炸了。而现在，他们在那里有军队，哪里都有地雷，他们在那里射击，在他们试图占领时，也在向核区开枪。这就是为什么，这是一个世界性的生存战略问题。”

越来越多的危险使得地方当局向附近的居民发放抗辐射碘片。

柯比表示，拜登政府希望，俄罗斯同意在核电站周围设立非军事区。

“正如我们多次说过的那样，核电站不是一个适合战斗的地点。同时，我们仍然认为，在短期内，有控制地关闭扎波罗热核反应堆将是最安全、风险最小的选择。”

虽然核事故的威胁迫近，但乌克兰和俄罗斯的冲突继续影响着世界各地的电力供应。

从8月31日开始，能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司 （Gazprom）将关闭北溪一号管道三天——该管道直接通向德国。

这是欧洲最大的单一天然气基础设施。它使得领导人们在即将面临的冬季能源短缺之前，争分夺秒地思考对策。

泽连斯基提出，与周边地区共享乌克兰的能源。

“我们在乌克兰有15个核电机组。我们生产了大量的核电。尽管发生了战争，但我们可以连接到欧洲网络。我们已经准备好向欧洲提供廉价的电力，比现在的市场价格要实惠得多。”

但柯比警告说，俄罗斯对扎波罗热核电厂的战略已经持续了近六个月，这使得克里姆林宫可以利用乌克兰的产电能力进行讹诈。

他说：“扎波罗热核电站基本上控制着乌克兰南部大部分地区、甚至更多地区的所有电力。因此，他可以挟持这些电力。”

在这个1986年切尔诺贝利灾难仍然让人们感到真实痛苦的国家，访问该电厂的专家组面临的风险不可能更大。

这是一次备受期待的旅程。全世界都希望它能够帮助避免另一场核灾难的发生。

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