国际检查小组能让扎波罗热核电站避免核灾难吗？

所有人都在关注联合国核检查小组。他们已经抵达被俄罗斯占领的扎波罗热（Zaporizhzhia）核电站。





在国际原子能机构负责人拉斐尔·格罗西（Rafael Grossi）的带领下，他们正在执行一项紧急任务，在核事故威胁不断加剧的情况下，评估该设施的安全。





一周以来，俄罗斯与乌克兰互相指责，并在核电站周围地区继续发动炮击。





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美国国家安全委员会发言人约翰·柯比（John Kirby）正在敦促俄罗斯，允许国际原子能机构的观察员能够不间断地进入该设施。





“我们在公开场合，在私下，一直都非常清楚，电厂周围的战斗应该停止，就是这样。我们确实知道……虽然我们不能去数清炮弹，但我们确实知道，通过在那里驻扎军队、部署武器，俄罗斯基本上把电厂军事化了。”





检查小组表示，他们将评估损失，确定电厂安全和安保系统的功能，并评估员工的工作条件。





俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃（Maria Zakharova）说，国际原子能机构的任务面临西方国家的阻碍。





“他们的结论应该基于他们的专业，基于他们在那里看到的东西，以及如何评估这种情况。我们了解到，这一任务的实现遭受了一些西方参与者的积极反对。”





扎波罗热核电站是欧洲最大的核设施。上周，在周边地区遭到炮击后，核电站曾短暂停工。





如今，卫星图像显示，几个核反应堆附近的建筑物屋顶被毁，主要电厂设施外有灌木起火。





乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）警告称，俄罗斯的攻击造成的核泄露可能会使人类处于危险之中。





“现在，他们已经占领了扎波罗热国家核电站，六个核电机组。这是在扎波罗热土地上的六个切尔诺贝利。在切尔诺贝利，有一个核装置爆炸了。而现在，他们在那里有军队，哪里都有地雷，他们在那里射击，在他们试图占领时，也在向核区开枪。这就是为什么，这是一个世界性的生存战略问题。”





越来越多的危险使得地方当局向附近的居民发放抗辐射碘片。





柯比表示，拜登政府希望，俄罗斯同意在核电站周围设立非军事区。





“正如我们多次说过的那样，核电站不是一个适合战斗的地点。同时，我们仍然认为，在短期内，有控制地关闭扎波罗热核反应堆将是最安全、风险最小的选择。”





虽然核事故的威胁迫近，但乌克兰和俄罗斯的冲突继续影响着世界各地的电力供应。





从8月31日开始，能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司 （Gazprom）将关闭北溪一号管道三天——该管道直接通向德国。





这是欧洲最大的单一天然气基础设施。它使得领导人们在即将面临的冬季能源短缺之前，争分夺秒地思考对策。





泽连斯基提出，与周边地区共享乌克兰的能源。





“我们在乌克兰有15个核电机组。我们生产了大量的核电。尽管发生了战争，但我们可以连接到欧洲网络。我们已经准备好向欧洲提供廉价的电力，比现在的市场价格要实惠得多。”





但柯比警告说，俄罗斯对扎波罗热核电厂的战略已经持续了近六个月，这使得克里姆林宫可以利用乌克兰的产电能力进行讹诈。





他说：“扎波罗热核电站基本上控制着乌克兰南部大部分地区、甚至更多地区的所有电力。因此，他可以挟持这些电力。”





在这个1986年切尔诺贝利灾难仍然让人们感到真实痛苦的国家，访问该电厂的专家组面临的风险不可能更大。





这是一次备受期待的旅程。全世界都希望它能够帮助避免另一场核灾难的发生。





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