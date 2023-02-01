这个省钱的方法你没忽略吧？Play04:20 Source: AAP下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (3.97MB) 想想看，你有哪些没有使用的流媒体服务、付费专区账户以及数码健康、饮食和锻炼计划？点击音频收听报道。因为忘记已经订阅的服务或者不再使用一些订阅服务，澳大利亚人白白浪费了很多钱，数字巨大可能会让你吓一跳：每年损失80 亿澳元。你是其中一员吗？READ MORE【生活杂志】假期乘机出行？你需要知道的方便、省钱小技巧早咖啡 - 您会为了买房而降低生活质量吗【澳洲法律】在澳洲如何多快好省地处理房产过户欢迎下载应用程序SBS Radio App，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes“大海捞针”：西澳矿业公司遗失的危险胶囊已被找到SBS普通话晚新闻（02/02/2023）健身课堂：Parkrun五公里跑的快乐和健康跑出希望与爱心：维州Run for the Kids慈善活动即将开始